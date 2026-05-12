Приватизацию квартиры можно оспорить даже спустя годы: старые документы вскроют опасную деталь

Приватизацию квартиры можно оспорить, если при оформлении не были учтены интересы зарегистрированных жильцов, включая несовершеннолетних или временно отсутствовавших граждан. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Князев пояснил, что основным основанием для оспаривания приватизации остаются нарушения прав людей, которые должны были участвовать в процедуре. Речь идет о гражданах, зарегистрированных в квартире на момент оформления, но по разным причинам не учтенных при приватизации.

"Оспорить приватизацию до сих пор можно, если не были учтены интересы людей, которые на тот момент были зарегистрированы в квартире. Человек мог быть в отъезде, уехать за рубеж или находиться в местах лишения свободы. Отдельно нужно учитывать несовершеннолетних, если их права были ущемлены. Все проживающие и зарегистрированные лица, чьи интересы должны были учитываться при приватизации, имеют значение для такой процедуры", — подчеркнул он.

Адвокат обратил внимание, что наиболее сложные последствия возникают, если спорную квартиру после приватизации уже успели продать. В такой ситуации появляется цепочка сделок, и проверять приходится не только нынешнего собственника, но и историю регистрации в квартире на момент приватизации.

"Лет двадцать назад таких споров было очень много, сейчас их стало заметно меньше. Самая сложная ситуация возникает, когда квартиру после приватизации уже успели продать, потому что тогда спор затрагивает не только первоначальных участников, но и последующих покупателей. Поэтому при сделках с таким жильем важно поднимать старые документы и смотреть историю квартиры именно на момент приватизации", — пояснил адвокат.

Довод о том, что человек на момент приватизации мог не осознавать свои действия, Князев не считает значимым основанием для оспаривания. По его словам, приватизация обычно улучшает положение гражданина, поскольку квартира не изымается, а переходит в его собственность. Даже если человек был болен или невменяем, сам факт получения жилья в собственность не выглядит нарушением его прав.