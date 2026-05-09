Миллиарды на развитие: КФУ готовит глобальную модернизацию учебных корпусов

Инфраструктура Казанского федерального университета (КФУ) получит масштабное обновление в 2026 году благодаря целевому финансированию из федерального бюджета. На капитальный ремонт и реставрационные работы выделено 464 миллиона рублей, что стало частью расширенного плана финансово-хозяйственной деятельности вуза. Хотя перечень конкретных объектов пока не разглашается, модернизация затронет ключевые объекты недвижимости учебного заведения.

Штангенциркуль

Общий финансовый потенциал университета демонстрирует уверенный рост: в текущем году бюджет КФУ увеличился на 3,1 миллиарда рублей. Значительную поддержку оказывает государственная программа "Приоритет-2030", в рамках которой вуз получит 830 миллионов рублей. Как соообщает inkazan.ru, консолидированный бюджет организации оценивается экспертами в 20,9 миллиарда рублей, что позволяет реализовывать энергоэффективный газобетонный фасад или сложные реставрационные проекты.

За последние годы университет уже реализовал ряд крупных инженерных задач, включая утепление 17-этажного корпуса Института физики и реконструкцию двухсотлетнего главного здания. Параллельно с этим ведется масштабное расширение кампуса в Набережных Челнах, где возводятся современные общежития общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Тем не менее, некоторые исторические строения на улице Бутлерова требуют пристального внимания из-за износа конструкций и инцидентов с разрушением отделки.

"При проведении капитального ремонта в зданиях с такой богатой историей критически важен многоступенчатый технический надзор, так как скрытые дефекты старых перекрытий могут проявиться в любой момент", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля (технического надзора) Волков Роман.

Ответы на популярные вопросы о капитальном ремонте КФУ

Какая сумма выделена на ремонтные работы в 2026 году?

Из федерального бюджета на капитальный ремонт и реставрацию объектов университета направлено 464 миллиона рублей.

Какие здания КФУ отремонтируют в первую очередь?

Точный список корпусов, попадающих в программу обновления на текущий год, пока официально не уточняется руководством вуза.

За счет каких программ финансируется развитие университета?

Помимо собственных средств, КФУ получает значительные субсидии по федеральной программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Какие крупные строительные проекты уже реализуются?

В настоящее время продолжается строительство новых общежитий в Набережных Челнах и завершены основные этапы реставрации главного корпуса в Казани.

