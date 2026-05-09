Миллиарды на развитие: КФУ готовит глобальную модернизацию учебных корпусов

Инфраструктура Казанского федерального университета (КФУ) получит масштабное обновление в 2026 году благодаря целевому финансированию из федерального бюджета. На капитальный ремонт и реставрационные работы выделено 464 миллиона рублей, что стало частью расширенного плана финансово-хозяйственной деятельности вуза. Хотя перечень конкретных объектов пока не разглашается, модернизация затронет ключевые объекты недвижимости учебного заведения.

Общий финансовый потенциал университета демонстрирует уверенный рост: в текущем году бюджет КФУ увеличился на 3,1 миллиарда рублей. Значительную поддержку оказывает государственная программа "Приоритет-2030", в рамках которой вуз получит 830 миллионов рублей. Как соообщает inkazan.ru, консолидированный бюджет организации оценивается экспертами в 20,9 миллиарда рублей, что позволяет реализовывать энергоэффективный газобетонный фасад или сложные реставрационные проекты.

За последние годы университет уже реализовал ряд крупных инженерных задач, включая утепление 17-этажного корпуса Института физики и реконструкцию двухсотлетнего главного здания. Параллельно с этим ведется масштабное расширение кампуса в Набережных Челнах, где возводятся современные общежития общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей. Тем не менее, некоторые исторические строения на улице Бутлерова требуют пристального внимания из-за износа конструкций и инцидентов с разрушением отделки.

"При проведении капитального ремонта в зданиях с такой богатой историей критически важен многоступенчатый технический надзор, так как скрытые дефекты старых перекрытий могут проявиться в любой момент", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля (технического надзора) Волков Роман.

