Элитка с душком: казанский бизнес-класс за 20 миллионов превратился в бетонную ловушку

Недвижимость

Жители нового жилого комплекса «Адмирал», расположенного в Адмиралтейской слободе Казани, столкнулись с серьезным несоответствием реальности и рекламных обещаний. Несмотря на статус проекта, который изначально позиционировался как «бизнес-класс», собственники жилья на улице Урицкого жалуются на низкое качество отделки мест общего пользования и отсутствие элементарных удобств. Инфраструктурный диссонанс дополняется техническими огрехами, превращающими эксплуатацию новостройки в череду бытовых испытаний.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одной из главных проблем стала полная цифровая изоляция: в квартирах практически отсутствует сотовая связь, а ведущие интернет-провайдеры отказываются подключать дом к своим сетям. Как сообщает inkazan.ru, владельцы недвижимости безуспешно пытались привлечь такие компании, как «Ростелеком» и «Таттелеком», но до сих пор остаются без доступа к сети. Недовольные горожане отмечают, что даже базовые элементы безопасности, такие как ограждение территории, им пришлось устанавливать за собственные средства, хотя это входило в изначальный план застройщика.

«Обещали „бизнес-класс“, кают-компанию для детей, до сих пор пишут о ней в статьях, огражденную территорию и многое другое. Хотя и „комфортом“ не пахнет: например, домофон самый обычный. Могли бы провести газ — дорого, могли бы повысить класс энергосбережения дома — тоже, видимо, не хватило денег, но обмануть покупателей, видимо, можно и совсем бесплатно», — отметил покупатель квартиры в официальном обращении к журналистам.

"Ситуации, когда фактические характеристики жилья не соответствуют проектной декларации или рекламным обещаниям, требуют юридического вмешательства. Если застройщик не устраняет дефекты в рамках гарантийных обязательств, жильцы имеют полное право на судебную защиту и перерасчет стоимости недвижимости", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по административным вопросам Светлана Владимировна.

Помимо отсутствия связи, в первом подъезде фиксируются подтопления из-за ошибок в проектировании отмостки и пешеходных зон. За возведение семиэтажного дома на 77 квартир отвечала компания «СЗ „ЖК Адмирал“» (группа «ЦементОптТорг» Андрея Шишкина), которая в 2025 году показала чистую прибыль в 178 млн рублей. Несмотря на то что экономическая политика Татарстана способствует развитию строительного сектора, качество реализации отдельных объектов вызывает вопросы у надзорных органов. В настоящее время владельцы жилья направили коллективное заявление в прокуратуру, требуя исправить строительные дефекты и наладить работу инженерных систем.

Ответы на популярные вопросы о ЖК «Адмирал»

Почему в доме отсутствует интернет-связь?

Жильцы сообщают, что крупные провайдеры пока не изъявили желания заходить на объект, из-за чего в квартирах нет стабильного сигнала и возможности подключения проводного интернета.

К какому классу относится данный жилой комплекс?

Изначально застройщик заявлял ЖК как «бизнес-класс», однако покупатели утверждают, что по уровню отделки и инфраструктуры дом едва дотягивает до сегмента «комфорт».

Какие технические проблемы выявлены в здании?

Основные претензии связаны с некачественной отделкой подъездов, отсутствием регулировки отопления и затоплением помещений первого этажа из-за ошибок в геодезии отмостки.

Сколько стоит жилье в этом комплексе?

По данным аналитических сервисов, стоимость двухкомнатной квартиры площадью 63 кв. м составляет около 19,3 млн рублей, а трехкомнатные лоты оцениваются в 25,2 млн рублей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
