Забудьте про дешевое жилье: сколько нужно зарабатывать для покупки московской квартиры в 2026 году

Для приобретения самого бюджетного варианта жилья на вторичном рынке Москвы покупателю потребуется подтвержденный доход в размере не менее 162 тысяч рублей. Согласно расчетам специалистов, при стоимости однокомнатной квартиры в 12 миллионов рублей и наличии половины суммы для первоначального взноса, ежемесячный банковский платеж достигнет 81,2 тысячи рублей.

Покупка квартиры

Высокая стоимость заимствования делает рыночную ипотеку менее привлекательной в сравнении с льготными программами, где нагрузка на семейный бюджет оказывается практически в два раза ниже.

Мария Сорока, возглавляющая департамент ипотеки в столичном представительстве компании "Этажи", пояснила в интервью. Как сообщает Газета.Ru, для успешного одобрения кредита банки ориентируются на наличие у клиента свободных средств, объем которых после всех трат должен вдвое превышать размер платежа. Сложившаяся конъюнктура привела к тому, что стандартная покупка готового жилья с минимальным взносом стала исключительным явлением, уступив место сделкам с использованием крупного объема собственных накоплений — от 30% до 50% от цены объекта.

На сегодняшний день порог входа в сегмент наиболее доступных московских однушек зафиксирован на уровне 10-12 миллионов рублей, при этом более дешевые лоты зачастую обременены юридическими сложностями или неудовлетворительным состоянием. Эксперты отмечают, что текущий рынок недвижимости фактически живет ожиданиями корректировки ключевой ставки ЦБ, снижение которой во втором полугодии может повысить доступность займов. Однако такой сценарий несет в себе риск нового витка цен и сокращения дисконтов, так как продавцы быстро отреагируют на оживление спроса со стороны ипотечников.

"При текущих ставках покупка вторичного жилья стала инструментом для тех, кто уже обладает значительным капиталом, а не для молодых семей, начинающих с нуля. Важно понимать, что высокая зарплата — это лишь половина успеха, ведь при оформлении документов нужно тщательно проверять историю объекта, чтобы избежать признания сделки ошибкой в будущем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл.

Ответы на популярные вопросы о покупке вторичного жилья

Какая зарплата нужна для покупки однушки в Москве?

Для одобрения ипотеки на вторичную квартиру стоимостью 12 млн рублей (при 50% взносе) желательно иметь доход от 162 тысяч рублей в месяц.

Почему платеж за готовое жилье выше, чем за новостройку?

Разница обусловлена отсутствием массовых льготных программ на вторичном рынке, из-за чего ставки по кредитам остаются рыночными и существенно превышают льготные 6% по семейной ипотеке.

Какой первоначальный взнос считается сейчас нормой?

В текущих условиях покупатели стараются вносить от 30% до 50% собственных средств, чтобы минимизировать ежемесячную переплату по дорогой ипотеке.

Стоит ли ждать снижения цен на квартиры в 2026 году?

Цены могут стабилизироваться только при сохранении высокой ключевой ставки; как только ипотека станет доступнее, стоимость жилья на вторичном рынке, скорее всего, снова пойдет вверх.

