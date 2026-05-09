Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзия перекрестка: почему привычный маневр на дороге приводит к штрафам
Цена доверия электронике: почему ручной осмотр шин спасает водителей от ДТП
Сдал ЕГЭ на 100 баллов, а премию не дадут? Омским школьникам резко ужесточают условия выплат
Месть за двойку: как современные дети сдают родителей прокурору одной кнопкой
Жаркое дыхание из дефлекторов: почему кондиционер в авто перестал гнать холод
Цветная революция в дениме 2026: как Дарио Витале перевернул моду и заставил мир сиять
Ничто не может сравниться с сегодняшним торжеством советского народа... — писала газета Известия 9 мая 1945 года
Шок на заправках Оренбуржья: АИ-98 взлетел в цене, водители не верят новым ценникам
Смертельная весна в России: почему хантавирус особенно опасен для дачников и туристов

Забудьте про дешевое жилье: сколько нужно зарабатывать для покупки московской квартиры в 2026 году

Недвижимость

Для приобретения самого бюджетного варианта жилья на вторичном рынке Москвы покупателю потребуется подтвержденный доход в размере не менее 162 тысяч рублей. Согласно расчетам специалистов, при стоимости однокомнатной квартиры в 12 миллионов рублей и наличии половины суммы для первоначального взноса, ежемесячный банковский платеж достигнет 81,2 тысячи рублей.

Покупка квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка квартиры

Высокая стоимость заимствования делает рыночную ипотеку менее привлекательной в сравнении с льготными программами, где нагрузка на семейный бюджет оказывается практически в два раза ниже.

Мария Сорока, возглавляющая департамент ипотеки в столичном представительстве компании "Этажи", пояснила в интервью. Как сообщает Газета.Ru, для успешного одобрения кредита банки ориентируются на наличие у клиента свободных средств, объем которых после всех трат должен вдвое превышать размер платежа. Сложившаяся конъюнктура привела к тому, что стандартная покупка готового жилья с минимальным взносом стала исключительным явлением, уступив место сделкам с использованием крупного объема собственных накоплений — от 30% до 50% от цены объекта.

На сегодняшний день порог входа в сегмент наиболее доступных московских однушек зафиксирован на уровне 10-12 миллионов рублей, при этом более дешевые лоты зачастую обременены юридическими сложностями или неудовлетворительным состоянием. Эксперты отмечают, что текущий рынок недвижимости фактически живет ожиданиями корректировки ключевой ставки ЦБ, снижение которой во втором полугодии может повысить доступность займов. Однако такой сценарий несет в себе риск нового витка цен и сокращения дисконтов, так как продавцы быстро отреагируют на оживление спроса со стороны ипотечников.

"При текущих ставках покупка вторичного жилья стала инструментом для тех, кто уже обладает значительным капиталом, а не для молодых семей, начинающих с нуля. Важно понимать, что высокая зарплата — это лишь половина успеха, ведь при оформлении документов нужно тщательно проверять историю объекта, чтобы избежать признания сделки ошибкой в будущем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл.

Ответы на популярные вопросы о покупке вторичного жилья

Какая зарплата нужна для покупки однушки в Москве?

Для одобрения ипотеки на вторичную квартиру стоимостью 12 млн рублей (при 50% взносе) желательно иметь доход от 162 тысяч рублей в месяц.

Почему платеж за готовое жилье выше, чем за новостройку?

Разница обусловлена отсутствием массовых льготных программ на вторичном рынке, из-за чего ставки по кредитам остаются рыночными и существенно превышают льготные 6% по семейной ипотеке.

Какой первоначальный взнос считается сейчас нормой?

В текущих условиях покупатели стараются вносить от 30% до 50% собственных средств, чтобы минимизировать ежемесячную переплату по дорогой ипотеке.

Стоит ли ждать снижения цен на квартиры в 2026 году?

Цены могут стабилизироваться только при сохранении высокой ключевой ставки; как только ипотека станет доступнее, стоимость жилья на вторичном рынке, скорее всего, снова пойдет вверх.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Соседи-убийцы и лучшие друзья томатов: что посадить рядом, чтобы урожай превзошел все ожидания
Садоводство, цветоводство
Соседи-убийцы и лучшие друзья томатов: что посадить рядом, чтобы урожай превзошел все ожидания
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Популярное
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США

В ночь на 8 мая в Ормузском проливе произошел масштабный боевой инцидент между ВМС США и силами Ирана.

Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Возмездие в проливе: ракеты Ирана поразили силы США в ответ на захват танкера
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом
Последние материалы
Забудьте про дешевое жилье: сколько нужно зарабатывать для покупки московской квартиры в 2026 году
Ярче любых роз, а хлопот в два раза меньше: идеальное решение для северных окон и дачи
Вместо дорогой химии: простые способы оживить почву на дачном участке природными средствами
Забытая технология предков? Как в древнем Багдаде получали электричество без единой розетки
Хотели наваристый борщ, а вышли свекольные щи? Вот роковая ошибка, которую совершают 90% хозяек
Сочи нервно курит в сторонке: 6 стран, где отдых дешевле летом 2026, а сервис в разы лучше
Организм после 35 больше не прощает ошибок: как не превратить тело в руины
Тайная миссия в Кремле: Япония умоляет Россию о мире ради спасения своей энергетики
Шерсть на диване — это еще не всё: когда нужно бить тревогу из-за линьки вашего питомца
Новый король бюджетников: какой кросс-универсал с вариатором за 1,6 млн ₽ вытеснил иномарки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.