Квартира в наследство с сюрпризом: как завещательный отказ лишает права выселения жильца

Переход права собственности на квартиру по наследству не гарантирует новому владельцу возможности единолично распоряжаться жилым пространством.

Как пояснил доктор юридических наук Александр Толмачев, существуют юридические механизмы, позволяющие наследодателю закрепить за определенным лицом право пожизненного нахождения в помещении. В таких обстоятельствах наследник становится полноправным хозяином объекта, но лишается законных оснований для выселения нежелательного жильца.

Подобный сценарий реализуется через инструмент завещательного отказа, когда в официальном документе фиксируется обязанность преемника предоставить жилплощадь конкретному человеку.

По словам эксперта, на которого ссылается MoneyTimes, это часто используется для защиты интересов родственников, которые не могут нести бремя собственности.

"Родитель умирает, он может завещание написать кому угодно, это воля покойного. Но есть у нас еще право завещательного отказа. Например, завещание оставляется на дочь. Но есть второй балбес-алкоголик-наркоман сынок, наследство оставить ему нельзя. Дается завещательный отказ в пользу этого сына. Права собственности не будет, но он будет жить в квартире", — пояснил Толмачев.

Продать такую недвижимость без обременения невозможно, так как право пользования сохраняется за гражданином даже при смене владельца. Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на Толмачева, выписать такого жильца через судебные инстанции практически нереально, поскольку его статус определен волей покойного собственника.

Правовед подчеркнул, что любые попытки договориться о переселении несут риски, так как жилец может согласиться на компенсацию, а позже заявить о своей невменяемости в момент сделки.

"Завещательный отказ — это серьезное обременение, которое невозможно снять классическими рыночными методами. Покупатели крайне редко соглашаются на приобретение объектов с такими "вечными сожителями", так как это критически снижает ликвидность актива и комфорт проживания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Важно учитывать, что любые ошибки в завещании или игнорирование воли наследодателя могут привести к затяжным конфликтам. Чтобы не допустить ситуации, когда квартира превращается в выморочное имущество или становится объектом судебных войн, необходимо четко следовать букве закона при оформлении всех документов.

Ответы на популярные вопросы о наследовании с обременением

Можно ли выселить человека с правом завещательного отказа при продаже квартиры?

Нет, при переходе права собственности к другому лицу право пользования жилым помещением, основанное на завещательном отказе, сохраняет свою силу.

Действует ли право пожизненного проживания, если жилец не платит за КУ?

Да, само по себе наличие долгов за коммунальные услуги не является автоматическим основанием для прекращения права проживания по завещательному отказу.

Можно ли оспорить завещательный отказ в суде?

Оспорить отказ можно только в рамках признания самого завещания недействительным, например, если будет доказана недееспособность наследодателя в момент его составления.

Прекращается ли право проживания, если человек добровольно выехал?

Только в случае официального письменного отказа жильца от своего права, заверенного нотариально, иначе он может вернуться в любое время.

