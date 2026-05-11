Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда

Недвижимость

Главной ошибкой при переезде в новую квартиру становится желание сразу обставить жилье "под ключ": люди часто покупают вещи на волне впечатлений от новоселья, не успев понять свои реальные бытовые привычки, а затем жалеют об импульсивном декоре, сложной технике, неудобной мебели и нефункциональном хранении. Об этом Pravda.Ru рассказала дизайнер Level Group Ольга Мануковская.

По данным опроса девелопера Level Group, чаще всего новоселы жалеют об импульсивном декоре — картинах, вазах и свечах: такие покупки назвали ошибкой 31% респондентов. Еще 28% пожалели о мелкой кухонной технике "на один раз" — хлебопечках, йогуртницах, мороженницах и вафельницах, а 24% — о крупной бытовой технике, которая оказалась лишней или слишком сложной в уходе.

Мануковская связывает такие покупки с эффектом "нового старта": после переезда людям хочется быстрее сделать квартиру красивой и удобной. Однако многие решения принимаются еще до того, как человек успевает понять свои реальные бытовые привычки в новом пространстве.

"Переезд в новую квартиру почти всегда сопровождается желанием купить все и сразу. Именно отсюда берутся импульсивные вафельницы, йогуртницы и дизайнерские кресла, на которых неудобно сидеть. Главная ошибка — обустраивать жилье раньше, чем вы начнете в нем жить. Гораздо разумнее сначала собрать базу, а уже потом добавлять декор и нестандартные решения", — отметила она.

Часто ошибки возникают там, где вещь эффектно выглядит в проекте или на витрине, но плохо работает в повседневной жизни. О неудобных системах хранения — шкафах и гардеробных, которые красиво смотрелись на визуализации, но оказались нефункциональными, — пожалели 16% респондентов. Непрактичную мебель в список неудачных решений внесли 15%, дизайнерский ремонт и сложную отделку — 14%, неудачный текстиль — 12%.

Отдельная категория лишних трат — сложная техника и "умные" устройства, которые в реальности используются реже, чем ожидалось. Мануковская советует не покупать такие вещи заранее, если нет уверенности, что они действительно впишутся в повседневный ритм.

"Роботы-пылесосы, парогенераторы, увлажнители воздуха, как и другая техника, часто оказываются полезными только на бумаге. Если вы не уверены, что прибор впишется в ваш ритм жизни, лучше отложить покупку на несколько месяцев. В новой квартире всегда стоит начинать с нейтральной базы: удобной мебели, простого хранения, нормального света и только действительно необходимой техники", — добавила специалист.

Без бесполезных покупок при переезде обошлись только 6% опрошенных. По словам Мануковской, чем больше времени люди дают себе на адаптацию в новой квартире, тем меньше риск потратить деньги на вещи, которые не пригодятся.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
