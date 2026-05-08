Инвентаризация дорог в СНТ вызвала споры: кто на самом деле должен платить за ремонт

Инициатива по проведению инвентаризации дорог в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) может оказаться малоэффективной, если её единственной задачей станет поиск владельцев полотна.

Дача

Юрист Московского союза садоводов Оксана Васильева пояснила, что сведения о принадлежности таких объектов давно являются публичными, и процедура лишь подтвердит информацию, доступную в официальных базах. Зачастую внутренние проезды юридически оформлены как земли для садоводства, а подъездные пути к границам обществ закреплены за муниципалитетами.

Васильева подчеркнула, что границы между муниципальной собственностью и территорией дачников в большинстве случаев уже четко разграничены. Любой желающий может верифицировать статус дорожного покрытия через публичные кадастровые карты, не прибегая к дорогостоящим проверкам.

"Проинвентаризировать могут, увидят, что в СНТ нет дорог. Около СНТ дороги могут быть. Как правило, эти дороги относятся к муниципальным округам, это собственность муниципальных округов. Вопрос: для чего мы будем инвентаризировать? Цель какая?", — цитирует эксперта MoneyTimes.

Гораздо острее стоит вопрос с неоформленными участками, которые товарищества получили еще в 70-х или 80-х годах прошлого века, но так и не решились размежевать.

Как соообщается на сайте MoneyTimes, именно старые постановления местных властей становятся камнем преткновения в современных спорах.

Однако полноценная ревизия была бы оправдана, если бы она была направлена на технический аудит: оценку качества покрытия, проектирование ливневок, остановок или парковочных карманов.

В таком контексте проверка помогла бы модернизировать инфраструктуру, сделав возможной, к примеру, качественную газификацию СНТ, где дороги часто препятствуют прокладке труб.

"Проблема дорог в СНТ часто кроется в правовом вакууме: дороги общего пользования номинально существуют, но их содержание ложится на плечи садоводов из-за ошибок в межевании", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы об инвентаризации дорог

Зачем нужна инвентаризация дорог в СНТ?

Она необходима для оценки технического состояния инфраструктуры, планирования ремонта, расширения проездов и обустройства инфраструктурных объектов вроде остановок общественного транспорта.

Как узнать, кому принадлежит дорога к моей даче?

Данную информацию можно получить в открытом доступе, воспользовавшись данными публичной кадастровой карты или заказав выписку из ЕГРН.

Поможет ли проверка снизить взносы на ремонт дорог?

Только в случае, если выяснится, что дорога находится на балансе муниципалитета — тогда за её содержание должен отвечать местный бюджет, а не члены товарищества.

С какими основными сложностями сталкиваются СНТ при оформлении дорог?

Главная сложность — отсутствие межевания земель общего пользования с советских времен, что превращает оформление документов в сложный и дорогостоящий юридический процесс.

