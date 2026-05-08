Кризис новостроек оказался ловушкой статистики: один показатель рушит тревожную картину рынка

Недвижимость

Оценки о больших остатках новостроек могут создавать ложное ощущение кризиса, если учитывать весь проектный объем жилья на шесть лет вперед, включая еще не построенные площади, а не реальные продажи по уже возведенным домам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Фото: freepik
Ранее РИА Новости со ссылкой на директора bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе писали, что на крупнейших рынках новостроек России от 49% до 65% квартир и апартаментов могут продаваться дольше двух лет после сдачи домов. В Москве доля нераспроданных остатков достигла 49%, или 6,9 млн кв. метров, а самые высокие риски зафиксированы в Ленинградской области.

Барсуков обратил внимание, что тревожные оценки по рынку новостроек могут возникать из-за неверного прочтения статистики. Важно понимать, к какому именно объему относятся данные о проданных и непроданных площадях. Без этого показатели выглядят значительно драматичнее, чем ситуация на рынке в реальности.

"На первый взгляд может показаться, что ситуация на рынке новостроек катастрофическая, будто стройка рушится, но это не соответствует реальности. Проблема многих аналитиков в том, что они смотрят на цифры, но не всегда правильно понимают их значение. По Москве видно 47% проданных площадей, и такая цифра действительно может выглядеть тревожно. Но это 47% от плановой площади, которую застройщики должны построить в течение ближайших шести лет. Речь идет не о том, что все уже построено и не продается, а о будущем объеме", — объяснил эксперт.

Барсуков также указал на показатель стройготовности, который позволяет точнее оценить реальное состояние рынка. Он показывает, какая часть запланированных площадей уже фактически построена и потребовала затрат со стороны застройщиков. При сопоставлении продаж именно с этим объемом ситуация выглядит значительно устойчивее.

"Стройготовность показывает, сколько квадратных метров застройщики уже построили из общего запланированного объема. Сейчас этот показатель составляет около 50%. Если считать распроданность не от всего будущего объема, а от стройготовности, то по Москве получается 95%. То есть почти все площади, которые уже есть физически и по которым застройщики понесли расходы, проданы. Остальные объемы появятся в течение шести лет, и застройщики будут продавать их по мере строительства", — пояснил он.

Барсуков считает, что спад продаж в феврале и марте был предсказуемым после сильного спроса в декабре и январе. При этом данные самих аналитиков не показывают ухудшения: в апреле 2025 года на продажу новостроек в Москве требовалось больше двух лет, а сейчас — около одного года и семи месяцев. Поэтому, по его оценке, говорить о кризисе или резком падении рынка преждевременно.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
