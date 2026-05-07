Строительный рынок трещит по швам: что мешает застройщикам зарабатывать при высоких ценах

Падение продаж новостроек и дорогие банковские кредиты делают строительные проекты малорентабельными, а иногда и убыточными, поэтому без изменения системы проектного финансирования ситуация в отрасли может только ухудшаться. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Ранее "Известия" со ссылкой на доклад ЦМАКП "Анализ макроэкономических тенденций" сообщили, что инвестиционная активность в России в начале 2026 года начала снижаться, а долговая нагрузка на строительную сферу достигла почти 500%.

Апрелев назвал оценки о долговой нагрузке в 500% скорее виртуальными умозаключениями, однако признал, что проблемы в строительной отрасли действительно накапливаются. Главной из них эксперт считает высокую стоимость проектного финансирования. Именно она снижает рентабельность новых проектов и в отдельных случаях делает их убыточными.

"Главная проблема стройки сейчас — стоимость проектного финансирования. Люди не приобретают жилье как дольщики и не заполняют эскроу-счета, поэтому застройщики вынуждены брать кредиты у банков по очень высоким ставкам. При такой ставке рентабельность проектов крайне низкая, а иногда они становятся даже убыточными. В этой ситуации проблемы в отрасли складываются серьезные. Скорее всего, ситуация не поменяется и будет только ухудшаться, потому что каждый месяц объемы продаж снижаются", — пояснил он.

Специалист считает, что вернуть строительный рынок к более устойчивому состоянию можно через восстановление интереса покупателей к новостройкам. Для этого, по его мнению, нужно пересмотреть действующую модель проектного финансирования и снизить нагрузку на граждан на этапе строительства.

"В первом квартале текущего года продажи упали на 30% к прошлому году, хотя январь был относительно успешным. Поэтому нужно менять финансирование строительства и возвращать интерес граждан-дольщиков к недвижимости. Для этого можно не требовать 100% наполнения эскроу-счетов до ввода дома. Человек мог бы внести 10, 15 или 20%, зарезервировать квартиру и платить проценты по кредиту уже после получения ключей. Такая модель, на мой взгляд, позволит реанимировать спрос", — отметил Апрелев.

Эксперт добавил, что такая схема не отменяет удорожания проектного финансирования, но может вернуть рынку доверие. Для строительного комплекса это особенно важно на фоне снижения продаж и осторожности покупателей. В предложенной модели дольщик сохраняет интерес к покупке, а застройщик получает шанс вернуть спрос в этот сектор.