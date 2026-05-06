Ловушка на 13 тысяч: в Московской области под видом комнат сдают холодные балконы

Недвижимость

В Московской области зафиксирована необычная тенденция на рынке недвижимости: собственники начали предлагать в аренду застекленные лоджии в качестве полноценных жилых комнат. Стоимость такого размещения в среднем составляет около 13 тысяч рублей ежемесячно, что вызывает активные споры о законности подобных сделок.

Moscow, Rezidentsii Kompozitorov buildings, new unnamed street May 2025 15
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Moscow, Rezidentsii Kompozitorov buildings, new unnamed street May 2025 15

Правовые аспекты аренды нежилых зон

Один из наиболее резонансных случаев отмечен в Одинцове, где на улице Комсомольской сдается неотапливаемое помещение с базовым набором мебели, при этом арендатору разрешается проживание с детьми и домашними питомцами. Вместе с тем юристы указывают на критическую разницу между понятиями найма и аренды инструментария квартиры, отмечая, что балкон является вспомогательным, а не основным пространством. Стоит отметить, что объект должен быть изолирован и индивидуализирован для признания договора действительным, о чем в своем расследовании сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Подобные предложения часто маскируют под полноценное жилье объекты, которые по техническим регламентам абсолютно не пригодны для круглогодичного нахождения людей. Это создает колоссальные риски нарушения санитарных норм и требований безопасности, что может привести к судебным искам со стороны соседей или управляющей компании", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Варианты законного использования пространства

В свою очередь, эксперты уточняют, что передача площади под хранение вещей или размещение рекламных конструкций на внешней стороне фасада является легальной практикой при соблюдении определенных условий. Для официального оформления рекламы собственнику необходимо заручиться поддержкой соседей на общем собрании и пройти процедуру согласования с муниципальными властями. Если же речь идет о попытке создать там жилую зону, стоит сначала изучить, как сделать комнату на балконе правильно, чтобы избежать штрафов за незаконную перепланировку. В случае несоблюдения норм любая сделка по найму такой "комнаты" может быть признана ничтожной в судебном порядке.

Ответы на популярные вопросы о сдаче балконов в аренду

Можно ли прописаться на арендованном балконе?

Нет, регистрация возможна только в жилом помещении, к которому неотапливаемые лоджии и балконы по закону не относятся.

Какие риски несет арендатор при съеме балкона под жилье?

Главным риском является отсутствие юридической защиты: такой договор не дает права на проживание, а условия среды могут нанести вред здоровью из-за отсутствия отопления.

Нужно ли платить налоги со сдачи балкона под склад?

Да, любые доходы от сдачи имущества в аренду, включая площади для хранения вещей, подлежат налогообложению в установленном порядке.

Можно ли выселить арендатора балкона через полицию?

Сотрудники полиции могут потребовать освободить нежилое помещение, так как использование его для проживания нарушает правила эксплуатации жилищного фонда.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
