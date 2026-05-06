Шанс для инвестора: ДОМ.РФ реализует крупные объекты в Московской области

Государственная корпорация ДОМ. РФ объявила о проведении новых аукционов по реализации земельных участков и капитальных строений в Московской области. Инвесторам предлагаются площадки в Солнечногорске и Раменском районе, пригодные для создания коммерческих, социальных и образовательных объектов.

Торги в Солнечногорске и Раменском

В Солнечногорске на торги выставлен крупный имущественный комплекс на улице Октября, включающий участок площадью 0,55 гектара и здания на 3,7 тысячи квадратных метров. Ранее этой недвижимостью распоряжался университет имени Тимирязева, а теперь объект может стать базой для нового общежития или жилого проекта. Вместе с тем, на юго-востоке региона в поселке станции Бронницы предлагается лот поменьше: здание площадью 279,3 квадратных метра на участке 0,19 гектара, которое оценивается минимум в 2,65 млн рублей. Стоит отметить, что участие в подобных торгах требует тщательной подготовки документов, сообщает "Вести Подмосковья".

Перспективы инвестиций в госимущество

Прием заявок по солнечногорскому лоту продлится до начала июня, а торги назначены на 5 число того же месяца. В свою очередь, покупатели недвижимости в Бронницах смогут подать документы до 22 июня. В последнее время спрос на государственные лоты растет, однако эксперты напоминают о необходимости проверки обременений, чтобы покупка не превратилась в залоговую недвижимость с юридическими проблемами.

"Такие аукционы — отличная возможность приобрести капитальные строения по цене ниже рыночной, особенно если рассматривать объекты под реконструкцию. Однако инвесторам важно заранее просчитать стоимость подведения коммуникаций и целесообразность изменения назначения земель", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл Михайлович.

Ответы на популярные вопросы о торгах ДОМ. РФ

Где найти информацию обо всех актуальных лотах?

Полный перечень выставленного на продажу имущества доступен на официальном портале ДОМ. РФ в специализированном разделе "Список торгов".

Какие типы объектов чаще всего выставляются на аукционы?

Госкорпорация реализует неиспользуемые федеральные земли, административные здания, производственные комплексы и объекты культурного наследия.

Как проходит процедура подачи заявок?

Потенциальный участник должен зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и предоставить пакет необходимых документов в установленные сроки.

Какие успешные сделки уже прошли в Подмосковье в 2026 году?

Среди крупных реализованных лотов значатся усадьба Быково, бывший парк-отель в Химках и площадки под промышленную застройку в Электростали.

Регулярная реализация федеральных активов через прозрачные механизмы аукционов способствует вовлечению заброшенных территорий в экономический оборот региона. Новые владельцы смогут трансформировать устаревшие комплексы в современные сервисные центры, образовательные учреждения или объекты гостеприимства.