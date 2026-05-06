Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему аккумулятор разряжается за неделю в городе: скрытая проблема современных авто
Ловушка на 13 тысяч: в Московской области под видом комнат сдают холодные балконы
Зубастые захватчики дач: сибирские аграрии столкнулись с беспрецедентной атакой карбышей
Тектонический сдвиг на авторынке: Toyota и Jaecoo разнесли всех, а Jetour и Changan утонули
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав

Шанс для инвестора: ДОМ.РФ реализует крупные объекты в Московской области

Недвижимость

Государственная корпорация ДОМ. РФ объявила о проведении новых аукционов по реализации земельных участков и капитальных строений в Московской области. Инвесторам предлагаются площадки в Солнечногорске и Раменском районе, пригодные для создания коммерческих, социальных и образовательных объектов.

Строительство новостроек в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Строительство новостроек в Москве

Торги в Солнечногорске и Раменском

В Солнечногорске на торги выставлен крупный имущественный комплекс на улице Октября, включающий участок площадью 0,55 гектара и здания на 3,7 тысячи квадратных метров. Ранее этой недвижимостью распоряжался университет имени Тимирязева, а теперь объект может стать базой для нового общежития или жилого проекта. Вместе с тем, на юго-востоке региона в поселке станции Бронницы предлагается лот поменьше: здание площадью 279,3 квадратных метра на участке 0,19 гектара, которое оценивается минимум в 2,65 млн рублей. Стоит отметить, что участие в подобных торгах требует тщательной подготовки документов, сообщает "Вести Подмосковья".

Перспективы инвестиций в госимущество

Прием заявок по солнечногорскому лоту продлится до начала июня, а торги назначены на 5 число того же месяца. В свою очередь, покупатели недвижимости в Бронницах смогут подать документы до 22 июня. В последнее время спрос на государственные лоты растет, однако эксперты напоминают о необходимости проверки обременений, чтобы покупка не превратилась в залоговую недвижимость с юридическими проблемами.

"Такие аукционы — отличная возможность приобрести капитальные строения по цене ниже рыночной, особенно если рассматривать объекты под реконструкцию. Однако инвесторам важно заранее просчитать стоимость подведения коммуникаций и целесообразность изменения назначения земель", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл Михайлович.

Ответы на популярные вопросы о торгах ДОМ. РФ

Где найти информацию обо всех актуальных лотах?

Полный перечень выставленного на продажу имущества доступен на официальном портале ДОМ. РФ в специализированном разделе "Список торгов".

Какие типы объектов чаще всего выставляются на аукционы?

Госкорпорация реализует неиспользуемые федеральные земли, административные здания, производственные комплексы и объекты культурного наследия.

Как проходит процедура подачи заявок?

Потенциальный участник должен зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и предоставить пакет необходимых документов в установленные сроки.

Какие успешные сделки уже прошли в Подмосковье в 2026 году?

Среди крупных реализованных лотов значатся усадьба Быково, бывший парк-отель в Химках и площадки под промышленную застройку в Электростали.

Читайте также

Регулярная реализация федеральных активов через прозрачные механизмы аукционов способствует вовлечению заброшенных территорий в экономический оборот региона. Новые владельцы смогут трансформировать устаревшие комплексы в современные сервисные центры, образовательные учреждения или объекты гостеприимства.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
10 минут мира по-киевски: зачем Украина атаковала Джанкой сразу после мирных заявлений
Мир. Новости мира
10 минут мира по-киевски: зачем Украина атаковала Джанкой сразу после мирных заявлений
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
Нежный вкус возвращает в детство: этот лёгкий крем делает домашний торт по-настоящему семейным
Идеологический террор в ЕС: Европарламент окончательно превратился в карательный орган
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Ежевика вместо малины: как один куст может заменить целую ягодную плантацию на участке
Почему аккумулятор разряжается за неделю в городе: скрытая проблема современных авто
Соль-Илецк без фильтров: грязи, соль и арбузы в самом необычном курорте России
Ловушка на 13 тысяч: в Московской области под видом комнат сдают холодные балконы
Украина — вечный изгой: кредит в 90 млрд евро был взяткой за отказ от членства в ЕС
Шанс для инвестора: ДОМ.РФ реализует крупные объекты в Московской области
Зубастые захватчики дач: сибирские аграрии столкнулись с беспрецедентной атакой карбышей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.