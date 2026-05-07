Золотая клетка или бюджетный вариант: почему дешевое жилье в Москве скрывает массу проблем

Недвижимость

Во второй половине 2026 года минимальный порог входа на вторичный рынок полноценного жилья в Москве зафиксируется на отметке 5,8-6,5 миллиона рублей. Объекты стоимостью ниже 5 миллионов станут редким исключением, представленным преимущественно "компромиссными" форматами: долями, апартаментами, переоборудованными комнатами в бывших общежитиях или локациями в глубоком Подмосковье. Подобные лоты часто имеют обременения, юридические дефекты или требуют капитального ремонта, а также тщательной дезинфекции поверхностей после маргинальных владельцев.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи на фоне домов

Ригина Гордеева, основательница агентства "БезФильтров" подчеркнула, что традиционные однушки окончательно перешли в иную ценовую категорию.

"Самый дешевый сегмент сейчас формируют уже не классические однокомнатные квартиры, а малогабаритные форматы: студии, квартиры гостиничного типа, бывшие комнаты, апартаменты, лоты в старом фонде и объекты с нестандартной юридической историей. Полноценная "однушка" в Москве — это уже совсем другой бюджет. Весной 2026 года цена стандартной вторичной однокомнатной квартиры в Москве обычно находится в диапазоне 11,5-13,8 млн рублей", — отметила Гордеева.

Как сообщает Газета.Ru, на динамику цен влияют высокие ипотечные ставки, которые весной 2026 года удерживались на уровне 19,59%, и проверка застройщика на первичном рынке, вынуждающая покупателей уходить во вторичный сектор.

Несмотря на жесткие кредитные условия, рынок готового жилья демонстрирует устойчивость: в марте было зафиксировано более 12 тысяч сделок, что свидетельствует о восстановлении спроса. Инвесторы снова рассматривают даже сложные сегменты, превращая стоимость комнат в Москве в эффективный инструмент сохранения капитала. Эксперты полагают, что рост цен на новостройки продолжит "выталкивать" покупателей во вторичный фонд, не давая качественным лотам дешеветь, в то время как значительный торг останется возможен только для морально устаревших объектов или залоговой недвижимости.

"При выборе жилья с "историей" важно учитывать не только юридическую чистоту, но и психологический комфорт — резкие температурные перепады на плохо утепленной лоджии или специфические запахи могут вызвать стресс даже у домашних питомцев", — объяснил в беседе с Pravda.Ru оценщик недвижимости Зайцев Роман.

Ответы на популярные вопросы о ценах на жилье в Москве

Какая квартира в Москве считается самой дешевой в 2026 году?

Наиболее доступными остаются студии в старом фонде, апартаменты и комнаты, переделанные в микро-студии, стоимость которых может начинаться от 5 миллионов рублей в зависимости от удаленности от центра.

Почему цены на вторичное жилье не падают при высокой ипотеке?

Спрос поддерживает ограниченное предложение качественных объектов и переток покупателей из сегмента новостроек, где цены на первичку растут еще более стремительно.

Стоит ли покупать квартиру с юридическими сложностями ради скидки?

Такие сделки несут высокие риски оспаривания прав собственности, поэтому дисконт в 20-30% часто нивелируется судебными издержками в будущем.

Подешевеют ли стандартные однокомнатные квартиры до конца 2026 года?

Согласно прогнозам аналитиков, снижения цен на полноценные квартиры ждать не стоит; возможна лишь стабилизация цен при условии плавного смягчения ключевой ставки ЦБ.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
