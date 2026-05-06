Ловушка доступности: как коммунальные квартиры превратились в способ выживания

Трансформация российского рынка недвижимости в 2025–2026 годах привела к неожиданному ренессансу коммунального быта. Несмотря на многолетние государственные программы расселения, экономические реалии и высокая стоимость долгового финансирования заставили покупателей вновь обратить внимание на комнаты. В условиях, когда ипотечные кредиты становятся финансовым бременем, а цены на полноценные квартиры продолжают расти, малые площади превращаются в стратегический актив для сохранения капитала и решения жилищного вопроса.

Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain Многоэтажный дом

Статистические данные подтверждают этот тренд: в Москве стоимость объектов в коммунальном секторе за год увеличилась на 17,5%, а в ряде региональных центров ценники взлетели в полтора раза. Как сообщает bel.ru, в Санкт-Петербурге средний чек за комнату достиг 3 млн рублей, показав рост на уровне 9,5%. Филипп Шраге, возглавляющий строительную компанию Kronung, связывает такую динамику с сокращением предложения на 25-30%, так как комната остается единственным доступным вариантом на фоне залоговых квартир и дорогостоящих новостроек.

Инвестиционный интерес к сегменту составляет около 80% всех сделок, поскольку арендная доходность комнат порой превышает показатели полноценных "однушек" из-за низкого порога входа. Шраге отметил, что многие приобретают доли с целью консолидации объекта: выкуп всей квартиры по частям позволяет заработать до 40% на итоговой перепродаже единого лота. Тем не менее, эксперт напомнил о специфических рисках сегмента, таких как юридические сложности при дарении долей или конфликты с соседями по местам общего пользования.

"Всплеск интереса к коммуналкам — это индикатор снижения покупательной способности, когда люди вынуждены адаптироваться под заградительные ставки. Сегодня комната воспринимается не как деградация жилищных условий, а как эффективный инструмент 'входа' в рынок недвижимости с минимальным бюджетом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл.

Ответы на популярные вопросы о коммунальных квартирах

Почему комнаты в коммуналках начали дорожать?

Основной причиной стал рост процентных ставок по ипотеке, сделавший покупку даже небольших студий недоступной для широких слоев населения, что перенаправило спрос в самый бюджетный сегмент.

Какова инвестиционная выгода от покупки комнаты?

Инвесторы зарабатывают на сдаче в аренду, где ставка за квадратный метр выше, чем в квартирах, или на постепенном выкупе всех комнат для продажи объекта как целой квартиры со значительной наценкой.

Какие юридические риски существуют при таких сделках?

Главными проблемами остаются преимущественное право покупки у соседей, возможные аресты долей и сложности с проверкой истории перехода прав собственности на каждую конкретную комнату.

Исчезнут ли в будущем коммунальные квартиры?

В долгосрочной перспективе государственные программы расселения продолжат сокращать фонд, однако экономическая рецессия временно сохранит этот формат как способ адаптации к дорогому жилью.

Читайте также