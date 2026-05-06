Дарение квартиры выгоднее наследства? Скрытые нюансы и налоговые ловушки дарения

Недвижимость

Оформление дарственной на квартиру позволяет существенно минимизировать налоговую нагрузку при передаче имущества внутри семьи. По действующему законодательству, безвозмездная передача недвижимости освобождается от налогов для супругов, родителей, детей, а также полнородных братьев и сестер.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use


Однако, несмотря на финансовые выгоды, метод имеет ряд юридических нюансов, требующих тщательной подготовки документов, подтверждающих родство.

Основное преимущество заключается в отсутствии НДФЛ при сделках между близкими родственниками, в то время как при вступлении в наследство даже им придется оплатить нотариальную пошлину в размере 0,3% от стоимости имущества.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на адвоката Маргариту Янгуразову, для прочих категорий граждан сохраняется обязанность уплаты пошлины в 0,6% и налога по прогрессивной шкале.

"В отличие от наследства как по закону, так и по завещанию, сделка дарения при жизни наследодателя не облагается налогом, а если получить наследство, то близкие родственники заплатят 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей пошлины через нотариуса", — подчеркнула эксперт.

Вместе с тем, дарение не является панацеей в случае внутрисемейных конфликтов, так как подобные договоры часто оспариваются в суде из-за состояния здоровья дарителя или введения его в заблуждение.

Янгуразова рекомендует пожилым собственникам заранее проходить медицинское освидетельствование у психиатра и невролога, чтобы подтвердить свою дееспособность на момент подписания бумаг.

Важно учитывать, что дарение недвижимости может быть отменено в рамках процедуры банкротства, а передача ипотечного жилья невозможна без официального согласия банка-залогодержателя.

"Хотя дарение считается безвозвратным актом, в договоре можно прописать право пожизненного проживания дарителя, что служит определенной страховкой. Также критически важно помнить про контроль со стороны надзорных органов: если сделка прикрывает фактическую продажу, её могут признать ничтожной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о дарении квартиры

Кто освобождается от налога при дарении недвижимости?

От уплаты НДФЛ полностью освобождаются члены семьи и близкие родственники: супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, а также братья и сестры.

Можно ли прописать в дарственной условия проживания?

Да, даритель имеет право включить в договор условие о своем пожизненном проживании и регистрации в данной квартире.

В каких случаях дарение можно отменить?

Сделку можно расторгнуть, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, а также если это предусмотрено в договоре на случай, если даритель переживет одаряемого.

Нужно ли платить госпошлину близким родственникам?

НДФЛ платить не нужно, однако при оформлении наследства близкие родственники обязаны уплатить пошлину 0,3% от стоимости (не более 100 тысяч рублей).

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
