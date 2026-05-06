Дарение квартиры выгоднее наследства? Скрытые нюансы и налоговые ловушки дарения

Оформление дарственной на квартиру позволяет существенно минимизировать налоговую нагрузку при передаче имущества внутри семьи. По действующему законодательству, безвозмездная передача недвижимости освобождается от налогов для супругов, родителей, детей, а также полнородных братьев и сестер.

Ключи от квартиры

Однако, несмотря на финансовые выгоды, метод имеет ряд юридических нюансов, требующих тщательной подготовки документов, подтверждающих родство.

Основное преимущество заключается в отсутствии НДФЛ при сделках между близкими родственниками, в то время как при вступлении в наследство даже им придется оплатить нотариальную пошлину в размере 0,3% от стоимости имущества.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на адвоката Маргариту Янгуразову, для прочих категорий граждан сохраняется обязанность уплаты пошлины в 0,6% и налога по прогрессивной шкале.

"В отличие от наследства как по закону, так и по завещанию, сделка дарения при жизни наследодателя не облагается налогом, а если получить наследство, то близкие родственники заплатят 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей пошлины через нотариуса", — подчеркнула эксперт.

Вместе с тем, дарение не является панацеей в случае внутрисемейных конфликтов, так как подобные договоры часто оспариваются в суде из-за состояния здоровья дарителя или введения его в заблуждение.

Янгуразова рекомендует пожилым собственникам заранее проходить медицинское освидетельствование у психиатра и невролога, чтобы подтвердить свою дееспособность на момент подписания бумаг.

Важно учитывать, что дарение недвижимости может быть отменено в рамках процедуры банкротства, а передача ипотечного жилья невозможна без официального согласия банка-залогодержателя.

"Хотя дарение считается безвозвратным актом, в договоре можно прописать право пожизненного проживания дарителя, что служит определенной страховкой. Также критически важно помнить про контроль со стороны надзорных органов: если сделка прикрывает фактическую продажу, её могут признать ничтожной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о дарении квартиры

Кто освобождается от налога при дарении недвижимости?

От уплаты НДФЛ полностью освобождаются члены семьи и близкие родственники: супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, а также братья и сестры.

Можно ли прописать в дарственной условия проживания?

Да, даритель имеет право включить в договор условие о своем пожизненном проживании и регистрации в данной квартире.

В каких случаях дарение можно отменить?

Сделку можно расторгнуть, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, а также если это предусмотрено в договоре на случай, если даритель переживет одаряемого.

Нужно ли платить госпошлину близким родственникам?

НДФЛ платить не нужно, однако при оформлении наследства близкие родственники обязаны уплатить пошлину 0,3% от стоимости (не более 100 тысяч рублей).

