Юридическая проверка застройщика: главная защита дольщика от финансовых потерь

Статус дольщика и использование эскроу-счетов не гарантируют полную защиту от строительных рисков и финансовых потерь. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предупреждает, что даже при проектном финансировании покупатели рискуют столкнуться с заморозкой объектов или недобросовестностью менеджмента.

Показательным примером стал случай в Хабаровском крае, где руководство строительной компании незаконно присвоило почти 500 миллионов рублей, выделенных на возведение жилья.

Для минимизации угроз необходимо детально проверять юридическое лицо, выступающее стороной в договоре долевого участия, а не ориентироваться только на известный бренд девелопера.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, название организации на рекламных вывесках часто не совпадает с данными в документах, поэтому покупателю следует самостоятельно анализировать платежеспособность компании, наличие арестов на счетах и историю её создания.

Тщательный аудит через открытые источники помогает вовремя заметить признаки будущих строительных дефектов или финансовой несостоятельности застройщика. Ракута рекомендует отдавать предпочтение компаниям из публичного реестра системообразующих предприятий, так как они находятся под усиленным контролем государства и имеют больше ресурсов для завершения проектов.

Мониторинг хода работ лучше осуществлять через портал Наш. Дом.РФ, где отображаются актуальные разрешения и объемы реализации объектов.

"Рассматривая покупку жилья, обязательно изучите проектную декларацию на наличие обременений и целевое назначение земельного участка. Помните, что эскроу-счет защищает ваши деньги, но не гарантирует получение ключей в срок, поэтому анализ репутации генподрядчика критически важен", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Однако важно помнить, что даже лидеры рынка иногда допускают задержки или сталкиваются с судебными тяжбами, поэтому юридическая проверка остается обязательным этапом сделки.

"Надо проверить юрлицо на состоятельность. Нет ли там арестованных счетов, количество персонала, получить короткую справку об этом юрлице. Когда оно было создано? Полноценную проверку сможет провести специалист, но хотя бы, что доступно в открытых источниках нужно изучить. Не лишним будет почитать отзывы, но мы прекрасно понимаем, что отзывы это пятьдесят на пятьдесят", — сказал Ракута.

Ответы на популярные вопросы о проверке застройщика

Что такое эскроу-счет и как он работает?

Это специальный банковский счет, на котором деньги дольщика блокируются до момента ввода дома в эксплуатацию, что защищает средства в случае банкротства застройщика.

Как проверить реальный темп строительства ЖК?

Самый надежный способ — изучить карточку объекта на портале Наш. Дом.РФ, где публикуются ежемесячные фотоотчеты и данные о соответствии графику.

Кто такие системообразующие застройщики?

Это крупнейшие девелоперские компании, крах которых может дестабилизировать экономику региона, поэтому они получают приоритетную государственную поддержку.

Стоит ли доверять отзывам в интернете при выборе квартиры?

Отзывы могут быть субъективными или заказными, поэтому их следует использовать лишь как вспомогательный инструмент, отдавая приоритет юридическим документам и фактам.

