Интеграция залоговых активов в личный портфель недвижимости требует не только финансового расчета, но и глубокого понимания юридической биохимии сделки. Сооснователь агентства недвижимости "Истоки" Ирина Асоулюк подчеркивает, что дисконт на такие объекты часто обусловлен скрытыми рисками, способными аннулировать выгоду.
Повышенный интерес к банковским залогам, о котором ранее упоминало издание Газета.Ru, объясняется стремлением покупателей найти ликвидные лоты ниже рыночной стоимости в условиях дефицита доступных предложений.
Основная опасность кроется в возможном банкротстве прежнего владельца, что позволяет оспорить переход права собственности в течение года. Как сообщается на сайте NewsInfo, покупатель в такой ситуации рискует остаться без жилья и без средств, если продавец признан неплатежеспособным.
"Срабатывает обычная человеческая психология: все побежали, и я побежал. Все покупают, наверное, мне тоже надо, тем более цена интересна. Но всегда есть риски. В случае с покупкой залоговой недвижимости я считаю нужным всегда на эти риски обращать внимание покупателя", — пояснила Асоулюк.
Кроме того, залоговое имущество нередко обременено долгами по налогам и ЖКХ или наличием жильцов, которых практически невозможно выселить законным путем.
"Залоговые объекты часто продаются на торгах "как есть", что лишает покупателя возможности провести качественный технический аудит и выявить скрытые инженерные дефекты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.
Специалист также предостерегла от прямых расчетов с собственником в обход банковских структур, так как это блокирует погашение ипотеки и регистрацию прав. Сложность процесса часто подразумевает длительное согласование с кредитором, что критично для тех, кто планирует альтернативные сделки.
Чтобы ипотека перестала грабить и принесла реальную экономию, необходимо привлечение независимого юриста для тотальной проверки истории объекта. Анализируя секреты рынка вторички, эксперты NewsInfo отмечают, что избыточная спешка в таких вопросах недопустима.
Банки стремятся максимально быстро вернуть ликвидность, заложенную в активе, поэтому выставляют объекты с дисконтом от 10% до 30%, чтобы компенсировать юридическую сложность сделки для покупателя.
Да, большинство банков кредитуют покупку собственных залоговых объектов, однако условия могут отличаться от стандартных программ, а процесс одобрения объекта занимает больше времени.
Необходимо изучить решение суда или соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания, выписку из ЕГРН о всех наложенных обременениях и справку о зарегистрированных лицах.
Главный риск — невозможность предварительного осмотра внутренних помещений и потенциальное наличие судебных исков от бывших владельцев, оспаривающих процедуру торгов.
