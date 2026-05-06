Залоговые квартиры со скидкой до 30%: скрытые ловушки, из-за которых можно потерять всё

Интеграция залоговых активов в личный портфель недвижимости требует не только финансового расчета, но и глубокого понимания юридической биохимии сделки. Сооснователь агентства недвижимости "Истоки" Ирина Асоулюк подчеркивает, что дисконт на такие объекты часто обусловлен скрытыми рисками, способными аннулировать выгоду.

Повышенный интерес к банковским залогам, о котором ранее упоминало издание Газета.Ru, объясняется стремлением покупателей найти ликвидные лоты ниже рыночной стоимости в условиях дефицита доступных предложений.

Основная опасность кроется в возможном банкротстве прежнего владельца, что позволяет оспорить переход права собственности в течение года. Как сообщается на сайте NewsInfo, покупатель в такой ситуации рискует остаться без жилья и без средств, если продавец признан неплатежеспособным.

"Срабатывает обычная человеческая психология: все побежали, и я побежал. Все покупают, наверное, мне тоже надо, тем более цена интересна. Но всегда есть риски. В случае с покупкой залоговой недвижимости я считаю нужным всегда на эти риски обращать внимание покупателя", — пояснила Асоулюк.

Кроме того, залоговое имущество нередко обременено долгами по налогам и ЖКХ или наличием жильцов, которых практически невозможно выселить законным путем.

"Залоговые объекты часто продаются на торгах "как есть", что лишает покупателя возможности провести качественный технический аудит и выявить скрытые инженерные дефекты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Специалист также предостерегла от прямых расчетов с собственником в обход банковских структур, так как это блокирует погашение ипотеки и регистрацию прав. Сложность процесса часто подразумевает длительное согласование с кредитором, что критично для тех, кто планирует альтернативные сделки.

Чтобы ипотека перестала грабить и принесла реальную экономию, необходимо привлечение независимого юриста для тотальной проверки истории объекта. Анализируя секреты рынка вторички, эксперты NewsInfo отмечают, что избыточная спешка в таких вопросах недопустима.

Ответы на популярные вопросы о покупке залогового жилья

Почему залоговые квартиры стоят дешевле рынка?

Банки стремятся максимально быстро вернуть ликвидность, заложенную в активе, поэтому выставляют объекты с дисконтом от 10% до 30%, чтобы компенсировать юридическую сложность сделки для покупателя.

Можно ли использовать ипотеку для покупки залога?

Да, большинство банков кредитуют покупку собственных залоговых объектов, однако условия могут отличаться от стандартных программ, а процесс одобрения объекта занимает больше времени.

Какие документы нужно проверять в первую очередь?

Необходимо изучить решение суда или соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания, выписку из ЕГРН о всех наложенных обременениях и справку о зарегистрированных лицах.

Чем опасна покупка недвижимости через аукцион?

Главный риск — невозможность предварительного осмотра внутренних помещений и потенциальное наличие судебных исков от бывших владельцев, оспаривающих процедуру торгов.

