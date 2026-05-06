Цена коллекционного объекта: что скрывается за многомиллиардными чеками на жилье в Москве

Столичный рынок высокобюджетного жилья демонстрирует беспрецедентную полярность: стоимость объектов может различаться в сотни раз в зависимости от локации и исторической ценности. Эксперты проанализировали актуальные предложения и выявили ценовые экстремумы в сегментах первичной и вторичной недвижимости. География лотов варьируется от динамично развивающихся территорий вблизи промзон до эксклюзивных адресов в самом сердце "золотой мили" Москвы.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Ключи от нового дома

На первичном рынке элитного класса наиболее доступным вариантом оказалась компактная студия площадью 22 кв. м в ЖК "JOIS" на 3-м Силикатном проезде, оцениваемая в 17,3 млн рублей. Как cообщает Газета.Ru со ссылкой на данные Kalinka, стоимость квадратного метра здесь составляет около 766 тысяч рублей. На противоположном полюсе находится роскошная резиденция в ЖК "Обыденский №1", расположенная в шаговой близости от Кремля. Этот объект площадью 781 кв. м предлагается за рекордные 8,3 млрд рублей, что эквивалентно 10,6 млн рублей за каждый "квадрат", при этом покупатели часто интересуются, как грамотно провести утепление балкона в подобных статусных проектах.

"Диапазон цен в Москве сегодня шире, чем когда-либо: от студии рядом с Третьим транспортным кольцом до резиденции в историческом центре. Разрыв между максимумами и минимумами — 476 раз — отражает расслоение спроса и превращение элитной недвижимости в полноценный актив для состоятельных покупателей", — отмечает управляющий партнер Экосистемы Kalinka Виктория Григорьева.

Вторичный сегмент элитного жилья открывает лот в ЖК "Дом Достижение" в районе Останкино, где квартира площадью 41 кв. м стоит 28 млн рублей. Самым дорогим предложением "вторички" признан объект в историческом особняке на Пречистенке, 13, площадью 280 кв. м за 1,7 млрд рублей.

"Подобный разрыв в стоимости подчеркивает, что недвижимость в центре Москвы давно перестала быть просто жильем, превратившись в коллекционный предмет. При этом покупателям бюджетных лотов в премиум-сегменте стоит помнить: квартира по цене комнаты даже в дорогом ЖК может скрывать нюансы в плане инсоляции или ликвидности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru оценщик недвижимости Зайцев Роман.

Ответы на популярные вопросы о рынке элитной недвижимости

Почему разрыв между самым дешевым и дорогим лотом так велик?

Это связано с уникальностью локаций в историческом центре и статусностью конкретных домов, которые фактически являются предметами искусства, в то время как доступные лоты — это зачастую малые площади на границе премиум-класса.

Какая локация сейчас считается самой дорогой в Москве?

Традиционно лидерство удерживает район Остоженки и Пречистенки (Хамовники), а также окрестности Кремля, где цены за квадратный метр могут превышать 10 миллионов рублей.

Что влияет на минимальный порог входа в премиум-сегмент?

Минимальную цену формируют небольшие студии "входного формата" в строящихся ЖК, расположенных за пределами центрального кольца, но предлагающих сервис и инфраструктуру высокого уровня.

Является ли историческое здание на вторичном рынке более ценным, чем новостройка?

Исторический фонд обладает уникальной архитектурой и культурным кодом, что высоко ценится коллекционерами, однако современные резиденции выигрывают за счет инновационной инженерии и видовых характеристик пентхаусов.

