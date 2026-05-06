Квартира по цене комнаты? В чем подвох самых дешевых объявлений Москвы, которые лучше пролистать

Недвижимость

Минимальный бюджет для приобретения полноценной жилой площади на вторичном рынке Москвы к середине 2026 года окончательно закрепится в границах 5,5-6 млн рублей. Объекты стоимостью ниже 5 млн рублей, которые ранее считались доступным "входным билетом" в столичную недвижимость, практически исчезли из активной продажи. Сейчас за эти деньги покупателям чаще всего предлагают юридически сложные доли, комнаты или апартаменты без права прописки, лишенные статуса жилого помещения.

Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева is licensed under publiс domain
Минимализм в комнате

Основным драйвером роста цен стал дефицит компактных и юридически "чистых" лотов на фоне подорожания квадратного метра, средняя стоимость которого в столице вплотную приблизилась к отметке 400 тысяч рублей. Как сообщает Газета. Ru со ссылкой на ведущего эксперта компании "Этажи" Григора Закояна, даже студия площадью 20 кв. м при умеренной цене метра в 300 тысяч рублей обходится покупателю минимум в 6 млн рублей. Ситуацию усугубила отмена массовой льготной ипотеки, спровоцировавшая переток клиентов из сегмента новостроек на рынок готового жилья.

Собственники ликвидных малогабаритных квартир в 2025–2026 годах не спешат снижать цены, предпочитая сдавать объекты в аренду в ожидании стабилизации ставок. Даже высокая стоимость заемных средств не останавливает спрос на крайне дефицитные варианты в старом фонде или у границ МКАД. В сложившихся условиях покупателям приходится искать способы, как сделать так, чтобы ипотека перестанет грабить, используя различные финансовые инструменты для снижения общей стоимости сделки.

"Порог входа в 5 млн рублей действительно стал психологической отметкой, за которой скрываются объекты с высокими рисками: от проблем с перепланировкой до скрытых собственников. Покупателям важно понимать, что за фасадом самой низкой цены на агрегаторах часто стоит "иллюзия доступности", требующая тщательной проверки юридической чистоты каждого квадратного метра", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Фёдоров Кирилл.

Специалисты единогласно подчеркивают, что реальная разница в цене между формально "дешевым объявлением" и пригодным для безопасной жизни жильем может составлять до 2 млн рублей. Во второй половине 2026 года тренд на вымывание бюджетных предложений продолжится. Тем, кто рассматривает инвестиции в жилой фонд, стоит также учитывать будущие операционные расходы, включая счета за коммунальные услуги и экономию электроэнергии в квартире, чтобы покупка оставалась рентабельной.

Ответы на популярные вопросы о минимальной стоимости жилья в Москве

Можно ли найти квартиру в Москве дешевле 5 млн рублей в 2026 году?

Найти такие предложения можно, но чаще всего это будут не полноценные квартиры, а апартаменты, доли в праве собственности или переоборудованные под студии комнаты в бывших общежитиях.

В каких районах Москвы сохранились самые доступные варианты?

Наиболее бюджетные лоты сосредоточены в Новой Москве, Зеленограде, а также в старых панельных домах на окраинах города в непосредственной близости от МКАД.

Почему выросла стоимость квадратного метра в малогабаритном жилье?

Маленькие студии и однушки обладают самой высокой ликвидностью и востребованностью, поэтому цена за один метр в них всегда выше, чем в многокомнатных квартирах аналогичного класса.

Стоит ли ждать снижения цен на вторичное жилье в ближайшее время?

По прогнозам экспертов, массовой распродажи с дисконтами не ожидается: собственники предпочитают удерживать стоимость или переводить жилье в сегмент долгосрочной аренды.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
