Квартира по цене комнаты? В чем подвох самых дешевых объявлений Москвы, которые лучше пролистать

Минимальный бюджет для приобретения полноценной жилой площади на вторичном рынке Москвы к середине 2026 года окончательно закрепится в границах 5,5-6 млн рублей. Объекты стоимостью ниже 5 млн рублей, которые ранее считались доступным "входным билетом" в столичную недвижимость, практически исчезли из активной продажи. Сейчас за эти деньги покупателям чаще всего предлагают юридически сложные доли, комнаты или апартаменты без права прописки, лишенные статуса жилого помещения.

Основным драйвером роста цен стал дефицит компактных и юридически "чистых" лотов на фоне подорожания квадратного метра, средняя стоимость которого в столице вплотную приблизилась к отметке 400 тысяч рублей. Как сообщает Газета. Ru со ссылкой на ведущего эксперта компании "Этажи" Григора Закояна, даже студия площадью 20 кв. м при умеренной цене метра в 300 тысяч рублей обходится покупателю минимум в 6 млн рублей. Ситуацию усугубила отмена массовой льготной ипотеки, спровоцировавшая переток клиентов из сегмента новостроек на рынок готового жилья.

Собственники ликвидных малогабаритных квартир в 2025–2026 годах не спешат снижать цены, предпочитая сдавать объекты в аренду в ожидании стабилизации ставок. Даже высокая стоимость заемных средств не останавливает спрос на крайне дефицитные варианты в старом фонде или у границ МКАД.

"Порог входа в 5 млн рублей действительно стал психологической отметкой, за которой скрываются объекты с высокими рисками: от проблем с перепланировкой до скрытых собственников. Покупателям важно понимать, что за фасадом самой низкой цены на агрегаторах часто стоит "иллюзия доступности", требующая тщательной проверки юридической чистоты каждого квадратного метра", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Фёдоров Кирилл.

Специалисты единогласно подчеркивают, что реальная разница в цене между формально "дешевым объявлением" и пригодным для безопасной жизни жильем может составлять до 2 млн рублей. Во второй половине 2026 года тренд на вымывание бюджетных предложений продолжится.

Ответы на популярные вопросы о минимальной стоимости жилья в Москве

Можно ли найти квартиру в Москве дешевле 5 млн рублей в 2026 году?

Найти такие предложения можно, но чаще всего это будут не полноценные квартиры, а апартаменты, доли в праве собственности или переоборудованные под студии комнаты в бывших общежитиях.

В каких районах Москвы сохранились самые доступные варианты?

Наиболее бюджетные лоты сосредоточены в Новой Москве, Зеленограде, а также в старых панельных домах на окраинах города в непосредственной близости от МКАД.

Почему выросла стоимость квадратного метра в малогабаритном жилье?

Маленькие студии и однушки обладают самой высокой ликвидностью и востребованностью, поэтому цена за один метр в них всегда выше, чем в многокомнатных квартирах аналогичного класса.

Стоит ли ждать снижения цен на вторичное жилье в ближайшее время?

По прогнозам экспертов, массовой распродажи с дисконтами не ожидается: собственники предпочитают удерживать стоимость или переводить жилье в сегмент долгосрочной аренды.

