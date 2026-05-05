Ипотека перестанет грабить: хитрости, которые срезают до 25% от стоимости любой квартиры

Российские покупатели недвижимости могут сократить расходы на приобретение жилья на 10-25%, если грамотно совместят финансовое планирование и анализ инструментов рынка. Ключевым фактором экономии на старте является эффективное накопление капитала через банковские продукты. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на основателя управляющей компании Smarent Виктора Зубика, оптимальным решением станет использование вкладов, облигаций или фондов денежного рынка для приумножения первоначального взноса.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей при аренде квартиры

При привлечении рыночной ипотеки решающее значение приобретает кредитный профиль заемщика, так как снижение ставки всего на 1% при сумме кредита в 10 млн рублей впоследствии обеспечивает огромную выгоду. На первичном рынке эксперт советует детально изучать субсидированные программы от застройщиков со ставками 5-8% и беспроцентные рассрочки. Эти инструменты в сочетании с грамотной перепланировкой квартиры в будущем или выбором более ликвидного объекта позволяют значительно снизить общую финансовую нагрузку на бюджет семьи.

Вторичный рынок жилья предлагает иные механизмы дисконта, где основным рычагом управления ценой становятся прямые переговоры. По мнению Зубика, в 2026 году при проведении быстрых сделок без длинных "цепочек" покупатели могут рассчитывать на скидку в 10-15%, что для объекта стоимостью 15 млн рублей составит до 2 млн рублей экономии. Однако эксперт предостерегает от сомнительных схем с занижением стоимости в договоре купли-продажи, подчеркивая, что такая сиюминутная выгода часто оборачивается серьезными юридическими и налоговыми рисками в будущем.

"Правильная подготовка к сделке и стратегии, включая использование субсидий, рассрочки и доходных вкладов, способна снизить реальную стоимость квартиры на 10-25%", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о покупке жилья

Как лучше всего копить на первоначальный взнос?

Финансовые эксперты рекомендуют использовать инструменты с фиксированной доходностью, такие как банковские вклады или облигации, чтобы защитить сбережения от инфляции.

На какой дисконт можно рассчитывать на вторичном рынке?

При условии прямой продажи и готовности к быстрой сделке покупатель может аргументированно просить скидку в размере 10-15% от рыночной цены лота.

Выгодна ли беспроцентная рассрочка от застройщика?

Да, это эффективный инструмент, особенно если у покупателя есть вся сумма, которую он может временно разместить на депозите, получая дополнительный процентный доход.

Стоит ли соглашаться на занижение цены в договоре ради скидки?

Нет, это несет высокие риски: в случае расторжения сделки покупатель сможет вернуть только сумму, указанную в документах, и потеряет право на полный налоговый вычет.

