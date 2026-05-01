Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Гриб выглядит похоже, но выдаёт себя формой: как отличить сморчок от строчка в лесу
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Кредит пожирает будущее: как попытка закрыть старую дыру в бюджете превращается в триллер
Инвестиция на колесах: как тип двигателя и класс авто влияют на будущую перепродажу
Сначала конфеты вместо правил, потом — уголовные дела: как привить ребёнку границы дозволенного
Юридическая помощь без затрат: реальные способы защитить свои права на жилье
Секреты офтальмолога: почему компьютер не портит зрение, а БАДы не спасают глаза
Дофаминовые интерьеры: как яркие цвета меняют восприятие дома и влияют на психику

Ловушка профицита: как избыток квартир в Ростове меняет тактику местных застройщиков

Недвижимость

Рынок первичной недвижимости Ростова-на-Дону столкнулся с серьезным профицитом предложения, в результате чего более половины построенных квартир остаются невостребованными. Текущие показатели свидетельствуют о том, что покупательская активность не успевает за темпами возведения новых жилых комплексов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Новостройки в пасмурном городе

Динамика нераспроданных остатков на первичном рынке

Согласно актуальным статистическим данным, доля свободных лотов в донской столице достигла критической отметки в 71,4%. Вместе с тем общий объем предложения к середине весны 2026 года составил внушительные 77,8 тысячи квартир, что эквивалентно 3,6 миллиона квадратных метров жилой площади. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом количество доступных вариантов увеличилось более чем на 11%, подчеркивая продолжающуюся экспансию застройщиков, сообщает rostovgazeta.ru.

Причины затоваривания и прогнозы стоимости

Параллельно с ростом числа нереализованных объектов в городе фиксируется увеличение средней площади квартир на 13,3%. Это указывает на стремление девелоперов предлагать более просторные форматы жилья. В свою очередь, снижение ключевой ставки Центробанком до 14,5% годовых спровоцировало определенное оживление спроса, однако эксперты полагают, что это приведет скорее к росту цен, чем к их обвалу из-за высокой доли "пустующих" квадратных метров.

"Ситуация с большим объемом нераспроданного жилья часто становится стимулом для скрытых дисконтов, хотя официально цены могут продолжать расти на фоне доступной ипотеки. Важно понимать, что затоваривание рынка первичного жилья неизбежно смещает интерес покупателей в сторону более гибких предложений, где скидки могут быть спрятаны в конкретных локациях города", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл Михайлович.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья в Ростове

Почему в Ростове пустует более 70% новых квартир?

Основной причиной является опережающий рост предложения над реальным платежеспособным спросом населения, а также ввод в эксплуатацию масштабных жилых массивов.

Будут ли застройщики снижать цены из-за отсутствия продаж?

Несмотря на избыток жилья, эксперты не прогнозируют обвала цен, так как снижение ключевой ставки обычно стимулирует инфляцию стоимости квадратного метра.

Как изменились предпочтения застройщиков в 2026 году?

Наблюдается тренд на увеличение метража лотов, что говорит о попытках застройщиков привлечь семейных покупателей более просторными планировками.

Поможет ли снижение ключевой ставки сократить объем "пустующего" жилья?

Смягчение кредитной политики активизирует спрос, однако при текущем объеме нереализованных остатков в 55,4 тысячи квартир процесс поглощения рынка займет длительное время.

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Наука и техника
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Еда и рецепты
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Недвижимость
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Популярное
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ

После решения Москвы изменить условия транзита промышленный гигант Европы столкнулся с необходимостью радикальной перестройки ключевых нефтяных маршрутов.

Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Последние материалы
Китай больше не запасной вариант: рейтинг надежности 2026 показал смену лидеров рынка
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Пряди сияют, будто после салона: новый тренд делает волосы гладкими и визуально дорогими
Икру этой рыбы вы никогда не найдете в магазине: тайна размножения обычной скумбрии
Гриб выглядит похоже, но выдаёт себя формой: как отличить сморчок от строчка в лесу
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Классика тихо уходит в тень: главные цвета весны-лета 2026 делают стиль заметнее
Сербам перекрыли кислород: ЕС остановил выплаты за плохое поведение судов
Ехал спокойно, а оказался должен: техосмотр в 2026 ввёл штрафы и ужесточил требования
Не просто старость: почему важно менять привычный уход за кошкой после 10 лет
