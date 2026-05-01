Ловушка профицита: как избыток квартир в Ростове меняет тактику местных застройщиков

Рынок первичной недвижимости Ростова-на-Дону столкнулся с серьезным профицитом предложения, в результате чего более половины построенных квартир остаются невостребованными. Текущие показатели свидетельствуют о том, что покупательская активность не успевает за темпами возведения новых жилых комплексов.

Новостройки в пасмурном городе

Динамика нераспроданных остатков на первичном рынке

Согласно актуальным статистическим данным, доля свободных лотов в донской столице достигла критической отметки в 71,4%. Вместе с тем общий объем предложения к середине весны 2026 года составил внушительные 77,8 тысячи квартир, что эквивалентно 3,6 миллиона квадратных метров жилой площади. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом количество доступных вариантов увеличилось более чем на 11%, подчеркивая продолжающуюся экспансию застройщиков, сообщает rostovgazeta.ru.

Причины затоваривания и прогнозы стоимости

Параллельно с ростом числа нереализованных объектов в городе фиксируется увеличение средней площади квартир на 13,3%. Это указывает на стремление девелоперов предлагать более просторные форматы жилья. В свою очередь, снижение ключевой ставки Центробанком до 14,5% годовых спровоцировало определенное оживление спроса, однако эксперты полагают, что это приведет скорее к росту цен, чем к их обвалу из-за высокой доли "пустующих" квадратных метров.

"Ситуация с большим объемом нераспроданного жилья часто становится стимулом для скрытых дисконтов, хотя официально цены могут продолжать расти на фоне доступной ипотеки. Важно понимать, что затоваривание рынка первичного жилья неизбежно смещает интерес покупателей в сторону более гибких предложений, где скидки могут быть спрятаны в конкретных локациях города", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл Михайлович.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья в Ростове

Почему в Ростове пустует более 70% новых квартир?

Основной причиной является опережающий рост предложения над реальным платежеспособным спросом населения, а также ввод в эксплуатацию масштабных жилых массивов.

Будут ли застройщики снижать цены из-за отсутствия продаж?

Несмотря на избыток жилья, эксперты не прогнозируют обвала цен, так как снижение ключевой ставки обычно стимулирует инфляцию стоимости квадратного метра.

Как изменились предпочтения застройщиков в 2026 году?

Наблюдается тренд на увеличение метража лотов, что говорит о попытках застройщиков привлечь семейных покупателей более просторными планировками.

Поможет ли снижение ключевой ставки сократить объем "пустующего" жилья?

Смягчение кредитной политики активизирует спрос, однако при текущем объеме нереализованных остатков в 55,4 тысячи квартир процесс поглощения рынка займет длительное время.

