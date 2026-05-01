Дофаминовые интерьеры: как яркие цвета меняют восприятие дома и влияют на психику

Дизайнер интерьера и эксперт в области интерьерной психологии Ирина Макарова убеждена, что стерильный минимализм и повсеместное использование бежевых тонов утратили свою актуальность.

Індивідуальний підбор оттенка

Специалист считает, что попытка создать пространство, напоминающее безупречную, но безжизненную картинку, перегружает психику и лишает жилье главного — энергетической связи с его владельцем. О том, какие устаревшие подходы пора исключить из практики проектирования, Макарова подробно рассказала в беседе с NewsInfo.

Сегодня ключевым вектором в дизайне становится отказ от шаблонных решений в угоду глубокой индивидуальности. Вместо подражания образам из популярных социальных сетей эксперт рекомендует отдавать предпочтение интерьерам, которые отражают характер, ритм жизни и личные ассоциации человека.

По словам Макаровой, "тот самый излюбленный годами стерильный минимализм, когда квартира выглядит идеально, она чистая, но при этом пусто, все на своих местах, но нет ощущения жизни". Именно поэтому многие владельцы недвижимости все чаще отказываются от излишней нейтральности в пользу ярких, так называемых "дофаминовых" пространств, способных дарить ощущение счастья и заряжать энергией.

Макарова также обращает внимание на то, что использование чисто декоративных элементов, таких как сложные многоуровневые потолки, кирпичная кладка или декоративные рейки, ради визуального эффекта часто оказывается ошибкой. Подобные приемы, созданные исключительно под объектив камеры, при постоянном контакте становятся мощным раздражителем.

В дополнение к этому, угловые диваны и массивная мебель часто создают визуальный шум, мешая комфортному зонированию и ощущению простора. Стремление к архитектурности пространства требует гибкости, поэтому функциональные модульные системы хранения становятся более актуальной альтернативой тяжелым конструкциям.

"Включение в интерьер предметов с историей — это действительно важный терапевтический инструмент, помогающий привязать пространство к личности владельца. Тем не менее важно соблюдать баланс, чтобы личные вещи не превращались в визуальный хаос, перегружающий помещение", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы о дизайне интерьера

Почему стерильный минимализм перестал быть актуальным?

Чрезмерно "чистый" дизайн, лишенный индивидуальных деталей, не обеспечивает психологической поддержки владельцу. В условиях постоянного информационного стресса дом должен стать местом восстановления, а не музейной экспозицией.

Что такое дофаминовые интерьеры?

Это пространства, наполненные яркими цветами, фактурами и объектами, вызывающими у жильца радость и положительные эмоции, создавая условия для эмоционального комфорта.

Нужно ли полностью отказываться от декоративных приемов?

Нет, речь идет об отказе от использования декора ради декора. Любой элемент, будь то сложные потолки или рейки, должен быть оправдан функционально и не создавать визуальной нагрузки на нервную систему.

Как сделать жилье уютным без потери стиля?

Интеграция значимых для владельца семейных предметов или вещей с историей помогает наполнить помещение смыслом, превращая шаблонную планировку в уникальную среду обитания.

