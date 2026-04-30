Секрет рынка вторички: скидки не исчезли, но спрятаны в точечных районах города

Российский рынок готового жилья демонстрирует устойчивость к внешним факторам, сохраняя стабильность вопреки негативным прогнозам. Текущая ситуация характеризуется высокой степенью сегментации, где динамика стоимости напрямую зависит от качественных характеристик объекта и его расположения.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей при аренде квартиры

Несмотря на изменения в экономике, массового снижения цен на квартиры в старом фонде не наблюдается, так как вторичка выдержала удар спроса благодаря осознанной позиции большинства собственников.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова отмечает, что последние полтора года на рынке отсутствуют как резкие скачки вверх, так и обвалы. По её словам, на которые ссылается издание MoneyTimes, стабильность обеспечивается точечной господдержкой, ипотечными программами и дефицитом предложений в востребованных локациях.

При этом риелтор подчеркнула, что качественные лоты с хорошей планировкой и ремонтом вблизи транспортных узлов по-прежнему реализуются в кратчайшие сроки без потери в цене.

В менее ликвидных районах с низким уровнем ажиотажа возможна стагнация или символическая коррекция стоимости в пределах 5%. Риелтор привела пример, согласно которому в Юго-Западном округе цены продолжают расти, в то время как в Бирюлёво допустимо небольшое снижение.

Однако разговоры о глобальном удешевлении жилья Перескокова считает необоснованными, указывая на отсутствие подтверждений подобного сценария в ежедневной практике сделок.

"Нет никакого обвала цен. Если сравнивать с периодом четыре-шесть лет назад, то нет массового роста и резкого обвала тоже нет. Обвал ждали, но он не случился. Рынок на сегодняшний день держится за счет господдержки, ипотеки с господдержкой и ограниченного предложения в хороших локаций", — отметила в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Специалист также объяснил, что на потребительское поведение влияют новые тренды, когда граница между городским жильем и загородной недвижимостью постепенно размывается.

Покупатели становятся всё более требовательными, обращая внимание не только на квадратные метры, но и на риски эксплуатации, ведь скрытые дефекты могут значительно снизить стоимость актива в будущем. В условиях сложного рынка возрастает роль технологий, однако цифровой риелтор не всегда может заменить профессиональную оценку живого специалиста.

Ответы на популярные вопросы о рынке вторичного жилья

Стоит ли ожидать резкого обвала цен в ближайшее время?

Эксперты не видят предпосылок для массового падения стоимости, так как спрос поддерживается дефицитом качественных объектов и социальными программами.

В каких районах жилье может подешеветь?

Снижение цен до 5-10% вероятно в локациях с плохой транспортной доступностью и избыточным предложением устаревшего жилого фонда.

Почему качественные квартиры продолжают дорожать?

Высокая ликвидность объектов рядом с метро и развитой инфраструктурой создает конкуренцию среди покупателей, что толкает цены вверх.

Как влияют ипотечные ставки на вторичный рынок?

Высокие ставки замедляют общую динамику сделок, однако государственные программы поддержки удерживают рынок от глубокой стагнации.

