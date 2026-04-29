Цивилизованный наём: поручение президента вытеснит серый рынок частных арендодателей

Жилищная стратегия России претерпевает фундаментальную трансформацию: акцент смещается с обязательного владения квадратными метрами на развитие цивилизованного рынка аренды.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей

Поручение президента Владимира Путина о создании механизмов льготного съема жилья для семей без собственных квартир стало четким сигналом для рынка о поиске альтернатив классическому кредитованию. В условиях высокой стоимости заемных средств и изменения приоритетов покупателей, государство стремится легитимизировать долгосрочную аренду как полноценный инструмент социального роста.

Реализация новой инициативы потребует создания гибкой финансовой модели, способной обеспечить плату за наем ниже рыночных значений. Как сообщает ИА RuNews24.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Артура Вафина, текущее поручение является концептуальной рамкой, которую правительству предстоит наполнить конкретным юридическим содержанием. Предполагается, что субсидирование будет осуществляться за счет бюджетных средств или через специализированных операторов, формирующих фонд качественного арендного жилья. Это поможет снизить нагрузку на семьи, для которых покупка ипотечного жилья остается недоступной мечтой.

"Надо понимать, что поручение Президента Владимира Путина о развитии льготной аренды — это не готовая норма закона, а политико-управленческий сигнал: правительство должно предложить конкретную модель льготной аренды. Сейчас мы имеем не сам механизм, а рамку для его создания. При этом сама идея укладывается в уже существующую логику господдержки жилья, связанные с льготной ипотекой, субсидиями и программами через "ДОМ.РФ", — пояснил Вафин.

Эксперт подчеркнул, что льготная аренда рассматривается не как дополнение, а как полноценная альтернатива ипотечным продуктам. Существует несколько вероятных путей финансирования этой программы: федеральные субсидии через "ДОМ.РФ", региональное софинансирование с использованием муниципального фонда и привлечение крупных работодателей. Компании могут использовать жилье как бонус для привлечения дефицитных кадров в медицине и промышленности, получая взамен налоговые преференции. При этом важно учитывать длительный цикл эксплуатации объектов, чтобы качество строительства и износ зданий не стали проблемой для арендаторов спустя десятилетие.

"Развитие арендного сектора позволит сбалансировать перегретый рынок недвижимости, обеспечив мобильность трудовых ресурсов без жесткой привязки к ипотечному долгу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Мельников Артём

"В любом случае, семьям с детьми и экономически, и психологически станет жить лучше. Что касается бизнеса, то и здесь государство поддержит социально значимые, ориентированные на общество проекты", — добавил Вафин.

Ответы на популярные вопросы о льготной аренде

Кто сможет претендовать на льготную аренду жилья?

В первую очередь программа рассчитана на семьи, не имеющие собственного жилья и не обладающие достаточным доходом для оформления классической ипотеки. Также рассматриваются варианты участия для ценных специалистов в социально значимых отраслях.

Чем такая аренда отличается от обычной коммерческой?

Главное отличие — стоимость, которая должна быть существенно ниже рыночной за счет государственного субсидирования. Кроме того, государство гарантирует долгосрочность договора и защиту прав арендатора.

Откуда возьмутся квартиры для социального найма?

Предполагается использование фонда института развития "ДОМ.РФ", строительство новых специализированных домов и привлечение жилья от частных девелоперов через механизмы ГЧП.

Заменит ли льготная аренда ипотеку с господдержкой?

Программа позиционируется как альтернатива для тех, кто не хочет или не может вступать в долговые обязательства на десятилетия, что позволит расширить выбор жилищных стратегий для граждан.

