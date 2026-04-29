От поддержки до дистанции: как российские лыжники восстанавливают ресурс
Жизнь в режиме закрытых форточек: как Туапсе пытается пережить последствия нефтяного пожара
Дорогие маски полетят в мусор: ленивый способ запустить двигатель роста волос без лишних затрат
Мясо в тарелке больше не главное: этот простой гарнир строит мышцы без лишнего жира
Балтийский циклон уходит: Россия готовится к скачку до +20 и летнему теплу
Майский трафик без стресса: тактика подготовки машины к пиковым нагрузкам на дорогах
Сколько стоит игнорировать чистку кондиционера: реальные последствия для бюджета и здоровья
Можно ли есть зефир при похудении: неожиданные последствия для сахара в крови и инсулина
Спектакль Жёлтый карлик в Театре на Трубной покажут 5 и 17 мая

Цена автоматизации: почему честные плательщики могут пострадать от цифровых судов

Недвижимость

Внедрение механизмов онлайн-взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги несет в себе скрытые риски для добросовестных собственников жилья. Минстрой рассматривает возможность масштабирования цифрового формата судебных приказов на всю страну после анализа результатов эксперимента в 19 субъектах РФ. Новая схема предполагает автоматизированный поиск неплательщиков в государственных базах данных, информирование через личные кабинеты на портале "Госуслуги" и мгновенную передачу материалов в суды без использования бумажной документации.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоматизация процессов может привести к росту необоснованных списаний средств со счетов граждан из-за технических сбоев или некорректно сформированных квитанций. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Евгения Бойкачева, возврат незаконно удержанных денег в подобных случаях потребует от людей дополнительных временных затрат и судебных разбирательств. При этом эксперт признает, что сокращение сроков уведомления должников и минимизация формальных ошибок в документах могут помочь управляющим компаниям оперативнее получать ресурсы на текущие нужды домов, включая экономию электроэнергии за счет обновления оборудования.

Бойкачев подчеркивает, что цифровой арест счетов не ликвидирует системные причины накопления долгов, объем которых по стране достигает 1,5 трлн рублей. Многие потребители отказываются оплачивать счета из-за неудовлетворительного качества обслуживания или непрозрачности расчетов, а у части населения просто отсутствуют свободные финансы. Однако техническая сторона вопроса существенно упростится для коммунальщиков: "Если раньше досудебное взыскание и суды могли тянуться месяцами, то цифровизация позволит практически мгновенно списывать средства и арестовывать счета", — отметил эксперт.

"Автоматическое взыскание эффективно только при идеальной точности начислений, но на практике мы часто видим ошибки в расчетах за ресурсы. Поспешное списание может лишить человека средств на существование до того, как он успеет оспорить неверную сумму в квитанции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации зданий Сидоров Павел.

Ответы на популярные вопросы о онлайн-взыскании долгов ЖКХ

Как я узнаю о начале судебного процесса по долгу?

Уведомления будут поступать автоматически в личный кабинет на портале "Госуслуги", который станет официальным каналом связи между судом и гражданином.

Могут ли списать деньги без моего присутствия в суде?

Да, процедура взыскания через судебный приказ проходит без вызова сторон, а цифровизация позволит материалам попадать к судье и приставам практически мгновенно.

Что делать, если долг списали ошибочно вследствие сбоя системы?

Собственнику придется подавать заявление об отмене судебного приказа и, в случае успеха, инициировать процедуру поворота исполнения решения суда для возврата средств.

Решит ли цифровизация проблему огромной задолженности в сфере ЖКХ?

Эксперты полагают, что мера лишь ускорит процесс изъятия денег у тех, у кого они есть, но не решит вопрос принципиальных неплательщиков и малоимущих слоев населения.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Мир. Новости мира
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Силовые структуры
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Последние материалы
Жизнь в режиме закрытых форточек: как Туапсе пытается пережить последствия нефтяного пожара
Мыть или не мыть: стоит ли покупать посудомоечную машину в 2026 году — разбираем все за и против
Коварный фильтр-убийца: ошибка в резьбе — и ваше свежее масло окажется на асфальте через километр
Дорогие маски полетят в мусор: ленивый способ запустить двигатель роста волос без лишних затрат
Мышцы тают после 30: почему диеты не спасают и что действительно работает без иллюзий
Секрет идеальной формы: как превратить привычные упражнения в эффективный инструмент
Мясо в тарелке больше не главное: этот простой гарнир строит мышцы без лишнего жира
Курс на стабильность: как в 2027 году изменят правила начисления социальных пенсий
Цена автоматизации: почему честные плательщики могут пострадать от цифровых судов
Пентагон признался: война с Ираном пустила по ветру десятки миллиардов долларов
