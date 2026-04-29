Сколько стоит игнорировать чистку кондиционера: реальные последствия для бюджета и здоровья

Оптимальное время для подготовки климатической техники к летнему сезону наступает в конце апреля — начале мая. В этот период стоимость сервисных работ остается доступной, а квалифицированные инженеры еще не перегружены заказами на месяцы вперед.

Кондиционер

Раннее обслуживание позволяет избежать досадных поломок в пик июльской жары, когда ожидание мастера может затянуться. Кроме того, своевременная проверка помогает убедиться, что установка кондиционера по-прежнему соответствует техническим нормам и не создает рисков для фасада здания.

Статистические данные подтверждают тренд на заблаговременную заботу о комфорте: в первом квартале текущего года спрос на поиск утечек фреона вырос в 2,8 раза, а на замену компрессоров — в 2,5 раза.

Как сообщается на сайте интернет-издания "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на инженера Кирилла Калганова, комплексное техобслуживание системы следует проводить ежегодно.

"Кондиционер нужно обслуживать минимум раз в год. Это минимальное обслуживание, которое можно сделать самостоятельно: открыть внутренний блок кондиционера, достать фильтр, помыть его, высушить, поставить обратно и закрыть крышку", — подчеркнул специалист.

Помимо домашней чистки фильтров, каждые три-четыре года требуется профессиональный сервис, включающий антибактериальную обработку и проверку уровня хладагента. Игнорирование этих правил превращает устройство в инкубатор для грибков и плесени, которые при включении прибора попадают в легкие человека.

Пока одни владельцы недвижимости изучают охлаждение дома без кондиционера с помощью геотермальных технологий, обладателям классических сплит-систем важно помнить, что исправная техника способна прослужить до 15 лет только при условии соблюдения чистоты внутренних узлов.

"Забитые пылью фильтры и грязный теплообменник не только распространяют бактерии, но и создают избыточную нагрузку на компрессор, что ведет к его преждевременному выходу из строя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru мастер по вентиляции и вытяжным системам Михаил Дьяконов.

Ответы на популярные вопросы о подготовке кондиционера

Как часто нужно мыть фильтры самостоятельно?

В обычных условиях достаточно одной промывки в месяц перед началом и во время сезона эксплуатации. Если в квартире есть домашние животные или окна выходят на оживленную магистраль, проверять состояние сеток стоит чаще.

Можно ли включать кондиционер для проверки в мороз?

Специалисты не рекомендуют запускать внешние блоки при отрицательных температурах без специального "зимнего комплекта". Лучше дождаться стабильного тепла выше +5…+10 градусов, когда риск повреждения компрессора минимален.

Зачем нужна дезинфекция внутреннего блока?

Внутри испарителя образуется конденсат, который в сочетании с пылью и темнотой становится питательной средой для легионелл и плесневых грибов. Профессиональная дезинфекция устраняет неприятные запахи и защищает систему дыхания пользователей.

Когда пора вызывать профессионального мастера?

Если кондиционер стал хуже охлаждать, издает посторонние шумы, из внутреннего блока капает вода или появился запах сырости, необходимо немедленно провести глубокое техобслуживание с дозаправкой фреона.

Читайте также