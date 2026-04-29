Балтийский циклон уходит: Россия готовится к скачку до +20 и летнему теплу
Майский трафик без стресса: тактика подготовки машины к пиковым нагрузкам на дорогах
Можно ли есть зефир при похудении: неожиданные последствия для сахара в крови и инсулина
Спектакль Жёлтый карлик в Театре на Трубной покажут 5 и 17 мая
Праздник русской культуры Традиция возвращается в Москино 20–21 июня и объединяет поклонников литературы и музыки
Хотите меньше ссор? Один важный разговор в начале отношений решает всё
Новый сезон народной премии: как изменился Автомобиль года в России в 2026 году
ИИ-проекты Совкомбанка признаны лучшими на международной премии CX Awards
Скрытые причины поломок в дороге: что забывают проверить 90% водителей

Сколько стоит игнорировать чистку кондиционера: реальные последствия для бюджета и здоровья

Оптимальное время для подготовки климатической техники к летнему сезону наступает в конце апреля — начале мая. В этот период стоимость сервисных работ остается доступной, а квалифицированные инженеры еще не перегружены заказами на месяцы вперед.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Раннее обслуживание позволяет избежать досадных поломок в пик июльской жары, когда ожидание мастера может затянуться. Кроме того, своевременная проверка помогает убедиться, что установка кондиционера по-прежнему соответствует техническим нормам и не создает рисков для фасада здания.

Статистические данные подтверждают тренд на заблаговременную заботу о комфорте: в первом квартале текущего года спрос на поиск утечек фреона вырос в 2,8 раза, а на замену компрессоров — в 2,5 раза.

Как сообщается на сайте интернет-издания "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на инженера Кирилла Калганова, комплексное техобслуживание системы следует проводить ежегодно.

"Кондиционер нужно обслуживать минимум раз в год. Это минимальное обслуживание, которое можно сделать самостоятельно: открыть внутренний блок кондиционера, достать фильтр, помыть его, высушить, поставить обратно и закрыть крышку", — подчеркнул специалист.

Помимо домашней чистки фильтров, каждые три-четыре года требуется профессиональный сервис, включающий антибактериальную обработку и проверку уровня хладагента. Игнорирование этих правил превращает устройство в инкубатор для грибков и плесени, которые при включении прибора попадают в легкие человека.

Пока одни владельцы недвижимости изучают охлаждение дома без кондиционера с помощью геотермальных технологий, обладателям классических сплит-систем важно помнить, что исправная техника способна прослужить до 15 лет только при условии соблюдения чистоты внутренних узлов.

"Забитые пылью фильтры и грязный теплообменник не только распространяют бактерии, но и создают избыточную нагрузку на компрессор, что ведет к его преждевременному выходу из строя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru мастер по вентиляции и вытяжным системам Михаил Дьяконов.

Ответы на популярные вопросы о подготовке кондиционера

Как часто нужно мыть фильтры самостоятельно?

В обычных условиях достаточно одной промывки в месяц перед началом и во время сезона эксплуатации. Если в квартире есть домашние животные или окна выходят на оживленную магистраль, проверять состояние сеток стоит чаще.

Можно ли включать кондиционер для проверки в мороз?

Специалисты не рекомендуют запускать внешние блоки при отрицательных температурах без специального "зимнего комплекта". Лучше дождаться стабильного тепла выше +5…+10 градусов, когда риск повреждения компрессора минимален.

Зачем нужна дезинфекция внутреннего блока?

Внутри испарителя образуется конденсат, который в сочетании с пылью и темнотой становится питательной средой для легионелл и плесневых грибов. Профессиональная дезинфекция устраняет неприятные запахи и защищает систему дыхания пользователей.

Когда пора вызывать профессионального мастера?

Если кондиционер стал хуже охлаждать, издает посторонние шумы, из внутреннего блока капает вода или появился запах сырости, необходимо немедленно провести глубокое техобслуживание с дозаправкой фреона.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Новости спорта
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Ленивый уход за тыквой: как получить богатый урожай без лишних усилий
Последние материалы
Майский трафик без стресса: тактика подготовки машины к пиковым нагрузкам на дорогах
Сколько стоит игнорировать чистку кондиционера: реальные последствия для бюджета и здоровья
Взлом биологического спецназа: медицина нашла неожиданный способ победить стафилококк
Можно ли есть зефир при похудении: неожиданные последствия для сахара в крови и инсулина
Спектакль Жёлтый карлик в Театре на Трубной покажут 5 и 17 мая
Двойники мировых икон: российские локации, которые копируют элитные курорты Европы
Праздник русской культуры Традиция возвращается в Москино 20–21 июня и объединяет поклонников литературы и музыки
Хотите меньше ссор? Один важный разговор в начале отношений решает всё
Ваш девайс умирает прямо сейчас: как не допустить фатального залипания клавиш на клавиатуре
Новый сезон народной премии: как изменился Автомобиль года в России в 2026 году
