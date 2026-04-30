Срок ипотеки можно срезать на годы: этот способ дает максимальную экономию на процентах

Недвижимость

Каждый третий россиянин (32%) берет подработки, чтобы быстрее гасить ипотеку, еще 20% ради этого переходят на более высокооплачиваемую работу, а 18% начинают инвестировать. Об этом говорится в опросе девелопера Level Group, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Опрос показал, что досрочное погашение ипотеки для многих заемщиков становится отдельной финансовой стратегией, а не разовым решением. Люди пытаются не просто быстрее закрыть кредит, а найти устойчивую схему, при которой дополнительный доход снижает переплату и не разрушает семейный бюджет. Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин объяснил, что главная ошибка в такой ситуации — направлять в банк все свободные деньги и оставаться без резерва.

"Если у заемщика есть дополнительный доход от подработки, его не стоит целиком отправлять в ипотеку. Более рабочая схема — распределять деньги по правилу 50–30–20: около 50% направлять на обязательные расходы, 30% оставлять на текущие цели и резерв, а 20% — на досрочное погашение кредита. Такой подход позволяет не только сокращать переплату, но и сохранять финансовую устойчивость семьи. Если доход позволяет, долю на досрочное погашение можно увеличивать, но полностью лишать себя подушки безопасности не стоит", — отметил Овечкин.

Эксперт выделил два основных способа досрочного погашения ипотеки. Первый — уменьшать срок кредита, сохраняя прежний размер ежемесячного платежа. Такой вариант дает максимальную экономию на процентах, если заемщик готов не снижать регулярную нагрузку.

"Сокращение срока работает по простому принципу: заемщик вносит сумму, превышающую обязательный платеж, и просит банк не уменьшать размер ежемесячного взноса, а сократить общий срок кредита. Математически это самая выгодная стратегия. В итоге заемщик "срезает" последние месяцы или годы выплат и существенно экономит на процентах, которые начислялись бы на эту сумму в будущем", — объяснил специалист.

Второй путь — уменьшить ежемесячный платеж. Итоговая переплата в этом случае сокращается меньше, зато у семьи появляется больше свободных денег каждый месяц. Такой подход может быть полезен тем, кому важнее снизить текущую нагрузку и укрепить бюджет.

"Этот вариант подойдет тем, кто хочет снизить свою текущую финансовую нагрузку. Как и в первом случае, заемщик вносит дополнительный платеж, но просит банк пересчитать график так, чтобы платить в месяц меньше. С точки зрения сухой математики выгоднее уменьшать срок, однако снижение регулярного платежа позволяет сформировать подушку безопасности и сделать семейный бюджет более устойчивым к кризисам", — продолжил Овечкин.

В Level Group обратили внимание на стратегию 18% респондентов, которые предпочитают инвестировать, а не сразу направлять свободные деньги в банк. Такой подход может быть оправдан при льготной или семейной ипотеке под низкий процент. Если ставка по кредиту составляет 6–8%, а доходность по вкладам или надежным облигациям превышает 15%, деньги могут работать эффективнее и частично перекрывать переплату по ипотеке.

При разовом крупном доходе — например, после продажи старой квартиры, получения наследства или закрытия успешного бизнес-проекта — можно рассмотреть полное досрочное погашение. В этом случае заемщик вносит остаток основного долга и проценты, начисленные только за дни с момента последнего платежа. После закрытия кредита дальнейшая переплата полностью прекращается.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
