Вторичка выдержала удар спроса: цены не рухнули из-за решения миллионов владельцев

Недвижимость

Даже при трехмесячном снижении спроса, коррекции экономики и падении доходов населения вторичный рынок жилья не демонстрирует устойчивого падения цен, поскольку собственники без срочной потребности в продаже могут сдавать квартиры и не идти на резкие скидки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ранее председатель попечительского совета Фонда развития территорий и бывший премьер-министр Сергей Степашин сообщил ТАСС, что цены на вторичном рынке недвижимости в России начали снижаться.

Апрелев поставил под сомнение тезис о том, что вторичное жилье в России начало дешеветь. В первую очередь, по его оценке, нужно понимать, какие именно данные сравниваются и кто их анализирует. Для рынка принципиально важно различать цены предложения и реальные цены сделок. Без этого заявление о снижении может создать неверное представление о ситуации на вторичном рынке.

"У меня нет подтверждений того, что цены на вторичном рынке снижаются. Если внимательно мониторить информацию аналитиков, видно, что даже цены предложения пока не идут вниз. Теоретически реальные цены сделок могут где-то корректироваться, потому что итоговая сумма иногда отличается от заявленной продавцом. Но даже если такое снижение есть, оно остается в пределах рыночной погрешности и не говорит об устойчивом тренде", — сказал специалист.

Эксперт объяснил, что вторичный рынок нельзя оценивать как управляемый единым центром сегмент. Здесь решения принимают не несколько крупных игроков, а миллионы собственников с разными обстоятельствами. Поэтому для массового пересмотра цен вниз нужна гораздо более серьезная причина, чем текущее снижение спроса.

"Вторичный рынок никто и никогда не может монополизировать. На нем присутствуют несколько миллионов человек. Чтобы несколько миллионов человек приняли решение снижать цены, должно произойти что-то катастрофическое. Мы наблюдаем три месяца подряд серьезное снижение спроса, коррекцию экономики и снижение доходов населения. Но это не повод для владельцев недвижимости резко снижать цены", — отметил он.

Апрелев указал, что у большинства продавцов остается возможность не соглашаться на сильный дисконт. При неблагоприятной конъюнктуре собственники могут отложить продажу и использовать жилье иначе. Именно отсутствие массовой вынужденности, по оценке специалиста, удерживает рынок от резкой ценовой коррекции.

"Если у людей нет потребности в оперативной продаже недвижимости, они могут спокойно переждать неблагоприятную ситуацию на рынке и просто сдавать это жилье. Если у них нет критической кредитной зависимости или проекта, в который они инвестировали, у них нет причины срочно снижать цену. У большей части рынка таких обстоятельств нет. Поэтому сейчас нет условий, при которых цены на вторичном рынке могли бы сильно скорректироваться", — пояснил эксперт.

Апрелев подчеркнул, что заявления о снижении цен нужно сопровождать понятными источниками и методикой анализа. По его словам, важно уточнять, о каком регионе идет речь — конкретном субъекте или всей России, а также какие цены сравниваются: предложения или реальные сделки. Без этих деталей краткосрочные колебания в отдельных сегментах нельзя считать доказательством устойчивого снижения цен на вторичное жилье.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
