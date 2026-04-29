Скрытые пожиратели тока: какие устройства незаметно опустошают кошелек хозяев

Недвижимость

Внушительные суммы в квитанциях за электроэнергию часто становятся неприятным сюрпризом для владельцев жилья, даже если привычный образ жизни не менялся. Вопреки распространенному мнению, основными потребителями ресурса оказываются вовсе не холодильники или климатические системы. Исследования показывают, что скрытые "энергозатратные узлы" в квартире могут незаметно увеличивать расходы, формируя значительную часть итогового счета.

Удлинитель
Удлинитель

Одним из самых активных потребителей тока на кухне является обычный электрический чайник, чья мощность варьируется от 1,5 до 3 кВт, что сопоставимо с энергопотреблением профессионального утюга. Значительные потери происходят и в режиме ожидания: старые микроволновые печи, телевизоры с индикацией и игровые консоли продолжают расходовать ресурс, даже когда ими не пользуются. Подобная "фоновая" нагрузка способна добавить к ежемесячному расходу до 6-8 лишних киловатт-часов. Чтобы минимизировать траты, важно не только следить за техникой, но и в целом грамотно подходить к организации быта.

Наибольшую нагрузку на сеть создают устройства с нагревательными элементами, такие как электрические духовки и водонагреватели. Как сообщает VSE42.Ru, бойлер, если его не отключать, может потреблять до 7 кВт в час, что эквивалентно работе более тысячи светодиодных ламп. Старые компьютеры и кондиционеры в режиме обогрева также входят в число лидеров по энергозатратам, в то время как современные холодильники за счет цикличной работы часто потребляют гораздо меньше энергии, чем ожидают жильцы.

"Многие пренебрегают простым правилом — выключать зарядные устройства и мелкую бытовую технику из розеток, однако именно эти мелочи в итоге формируют лишние траты. Эффективная экономия начинается с аудита привычек и контроля за приборами, которые имеют нагревательные элементы или старую компонентную базу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы об экономии электроэнергии

Какой прибор в квартире самый затратный за единицу времени?

Лидером является электрический чайник и проточный водонагреватель, так как их мощность может достигать 3-7 кВт для быстрого нагрева воды.

Потребляет ли энергию зарядка, оставленная в розетке без телефона?

Да, включенный в сеть блок питания продолжает работать на холостом ходу, расходуя небольшое количество электричества, которое суммируется за месяц.

Правда ли, что старый холодильник дороже в эксплуатации, чем новый?

Да, старые модели не имеют инверторных компрессоров и систем умной паузы, поэтому их компрессор работает дольше и тратит на 30-50% больше энергии.

Сколько можно сэкономить, полностью выключая технику из сети?

В среднем по квартире это позволяет сократить ежемесячное потребление на 7-10% за счет исключения режима ожидания у телевизоров, компьютеров и микроволновок.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
