Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Схема Долиной в недвижимости: как мошенники лишают людей квартиры и денег за минуты

Защита участников рынка недвижимости от манипуляций мошенников, использующих "схему Ларисы Долиной", требует внедрения особых механизмов, ориентированных на сделки с единственным жильем. Почетный член Российской гильдии риелторов Григорий Полторак убежден, что стандартные методы контроля не способны полностью обезопасить граждан.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Как считает эксперт, крайне важно изменить саму последовательность передачи денежных средств, чтобы не допустить их безвозвратной потери после давления аферистов.

Ранее на законодательном уровне прозвучало предложение запретить возврат прав на жилплощадь продавцу до тех пор, пока он фактически не вернет деньги покупателю. По словам депутата Госдумы Георгия Камнева, на которого ссылается издание Газета.Ru, такая мера должна защитить добросовестных приобретателей.

Однако Полторак в комментарии NewsInfo.Ru отметил, что подобные моратории не решают проблему, если средства уже выведены злоумышленниками, ведь в таком случае продажа жилья оборачивается катастрофой для обеих сторон.

Специалист предлагает пересмотреть момент выплаты: для собственников единственного жилья перевод денег должен осуществляться не после регистрации в Росреестре, а только после физического освобождения объекта. Именно когда покупатель приходит за ключами, обманутый человек осознает реальность происходящего и понимает, что уходит "в никуда".

Если средства до этого момента будут заблокированы в банке, то при отмене операции покупатель сохранит свои активы, а продавец не успеет отправить их преступникам.

"Идея фиксации средств до момента фактического выезда собственника выглядит логичной защитой от импульсивных действий под влиянием мошенников. В делах о недвижимости крайне важна юридическая чистота, особенно когда речь идет о социально уязвимых группах или сделках с маткапиталом, где малейшая ошибка ставит под удар базовые права человека", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

При использовании аккредитива или счетов эскроу деньги остаются под контролем банковской системы до выполнения всех условий договора, включая передачу ключей.

Такая стратегия существенно снижает риск безвозвратной потери накоплений, что актуально и в случаях, когда проводится выход из ипотеки с последующей продажей залогового имущества.

По словам Полторака, отмечает NewsInfo.Ru, только разрыв цепочки "регистрация — немедленная выплата" может остановить конвейер квартирного мошенничества.

Ответы на популярные вопросы о защите сделок с недвижимостью

Что такое "схема Долиной" в недвижимости?

Это вид дистанционного мошенничества, когда собственника убеждают фиктивно продать жилье и перевести деньги на "безопасный счет", после чего человек остается и без собственности, и без финансов.

Почему возврат квартиры после сделки затруднен?

Суды часто защищают добросовестного покупателя, который заплатил рыночную цену, а требование вернуть квартиру продавцу без возврата денег покупателю считается несправедливым.

Как защищает использование эскроу-счетов?

Деньги хранятся в банке и переводятся продавцу только после выполнения всех условий договора, что мешает мошенникам получить доступ к ним на ранних этапах сделки.

В чем риск продажи единственного жилья?

В случае обмана собственник лишается конституционного права на жилище, а взыскать потерянные средства с мошенников, часто находящихся за границей, практически невозможно.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.