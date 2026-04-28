Всевидящее око на фасаде: одна ошибка с установкой видеокамеры гарантированно приведёт в суд

Собственники квартир в России имеют право монтировать системы видеонаблюдения на внешних конструкциях домов, однако эта процедура строго регламентирована Жилищным и Гражданским кодексами. Как сообщает руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский, ключевым условием размещения камер на фасаде является получение одобрения от других жильцов. Поскольку внешние стены, плиты балконов и несущие элементы признаются общедомовым имуществом, распоряжаться ими единолично запрещено.

Законодательство не ограничивает открытую съемку в общественных локациях, таких как дворы или улицы, но накладывает табу на вторжение в частную жизнь. По словам Хаминского, владелец недвижимости вправе без консультаций с соседями установить устройство над своей входной дверью, если объектив направлен исключительно на его порог и не захватывает территорию общего пользования или чужие входы. При этом юрист подчеркнул, что любые скрытые системы наблюдения в многоквартирных домах находятся вне закона и подлежат немедленному демонтажу, пишет Газета.Ru.

"Даже если вы получили согласие общего собрания собственников, крайне важно следить за углом обзора камеры. Если в объектив попадает внутреннее пространство чужой квартиры через окно или открытую дверь, сосед имеет все шансы выиграть иск о защите частной жизни и потребовать компенсацию морального вреда", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Вопросы безопасности часто толкают жителей и на другие изменения в быту, будь то сложные инженерные технологии при возведении объектов или установка массивного декора внутри помещений.

"В многоквартирном доме (МКД) существует общая долевая собственность собственников помещений на имущество дома, в том числе на межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры", — добавил Александр Хаминский.

Если планируется фиксация событий на парковке или в подъезде, вердикт выносится большинством голосов на общем собрании, при этом использование изображения человека без его согласия согласно ст. 152.1 ГК РФ требует веских правовых оснований.

Ответы на популярные вопросы о видеонаблюдении в МКД

Нужно ли разрешение, чтобы поставить камеру на своем балконе?

Если устройство находится внутри застекленного контура или на внутренней стороне ограждения и направлено на вашу собственность, согласие соседей не требуется. Однако монтаж на внешнюю сторону фасадной плиты уже считается использованием общедомового имущества.

Можно ли снимать площадку перед лифтом?

Только при наличии решения общего собрания собственников. Лестничные клетки и лифтовые холлы являются общедолевой собственностью, и их постоянная видеофиксация должна быть одобрена жильцами.

Что делать, если соседская камера смотрит прямо в мое окно?

Вы имеете право потребовать демонтажа оборудования или изменения угла обзора через суд. Статья 23 Конституции РФ гарантирует неприкосновенность частной жизни, которую видеосъемка интерьера квартиры нарушает напрямую.

Разрешено ли использовать скрытые камеры-глазки?

В России запрещен оборот и использование специальных технических средств для негласного получения информации. Видеонаблюдение должно быть открытым, а на территории МКД рекомендуется размещать соответствующие предупреждающие таблички.

