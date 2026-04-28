Кризис доверия в ИЖС: почему россияне отказываются от стройки частных домов

Российский рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) сталкивается с серьезными вызовами, вызванными ужесточением монетарной политики и трансформацией законодательства. Высокая ключевая ставка и дефицит доступного кредитования привели к заметному охлаждению сегмента: объемы ввода частных домов в первом квартале 2026 года рухнули на 38% по сравнению с прошлым годом, составив лишь 15,3 млн кв. м. Ситуация усугубляется переходом на эскроу-счета, что лишило мелких подрядчиков привычного доступа к средствам дольщиков до завершения работ.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский подчеркнул, что текущее оживление спроса все чаще смещается в сторону готовых объектов. Покупатели стремятся минимизировать риски, связанные с долгостроем и ростом цен на материалы, предпочитая вторичный рынок. Как сообщает Газета.Ru, такая тенденция обусловлена не только финансовыми факторами, но и снижением доверия к строительным компаниям, многие из которых балансируют на грани банкротства из-за кассовых разрывов.

"Риски в ИЖС сегодня действительно высоки, и переход на эскроу-счета — это лишь верхушка айсберга. Основная проблема в том, что инфляционные ожидания и стоимость денег делают долгосрочное планирование для застройщиков невыполнимой задачей, что заставляет искать более надежные факторы доходности", — рассказал в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл .

Чернокульский пояснил, что до введения новых правил многие фирмы использовали средства новых заказчиков для завершения старых объектов, а сейчас эта неустойчивая модель разрушена. Статистика Минстроя также подтверждает рост числа пострадавших от мошеннических схем в загородном жилье, достигнув отметки в 10 тысяч человек за прошлый год. Несмотря на то, что накопленный объем предложений пока сдерживает цены, в будущем сокращение нового строительства неизбежно приведет к дефициту качественных домов, как это уже происходит, когда цены взлетели на 40% в некоторых регионах страны.

"Когда дом уже построен, его качество можно оценить сразу, нет риска недостроя, судебных разбирательств с подрядчиком, затягивания сроков", — отметил Чернокульский.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в ИЖС

Почему падает объем строительства частных домов?

Основными причинами стали высокая ключевая ставка ЦБ, удорожание материалов и переход на эскроу-счета, который ограничил оборотный капитал небольших застройщиков.

Безопасно ли сейчас заключать договор на строительство дома?

Использование эскроу-счетов защищает деньги покупателя, однако риск банкротства подрядчика и затягивания сроков остается актуальным из-за дорогого кредитования бизнеса.

Что выгоднее: строить новый дом или покупать готовый?

В 2026 году покупатели чаще выбирают готовые дома на вторичном рынке, так как это исключает риски недостроя и позволяет сразу оценить инженерные системы объекта.

Как изменятся цены на загородную недвижимость?

В краткосрочной перспективе цены стабильны за счет запаса готовых объектов, но в будущем снижение темпов строительства может спровоцировать дефицит и подорожание жилья.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
