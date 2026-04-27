Цены взлетели на 40%: как рынок жилья в Свердловской области ломает привычные схемы

Жилищный вопрос на Урале в 2026 году приобрел новые очертания: привычные финансовые стратегии перестали обеспечивать доступ к квадратным метрам.

Ключи от нового дома

Скорость удорожания недвижимости в Свердловской области значительно опережает динамику доходов населения, делая классическое накопление средств малоэффективным. Эксперты фиксируют, что за последние два года стоимость жилья подскочила на 30-40%, полностью нивелируя доходность даже самых выгодных банковских депозитов.

В современных реалиях покупка квартиры без привлечения заемных средств или специальных инструментов превратилась в сверхзадачу. Как сообщает издание tagilcity.ru со ссылкой на организатора премии "Рекорды рынка недвижимости" Анну Маркину, для граждан без права на льготы выход на сделку стал практически неподъемным.

По словам Маркиной, наиболее жизнеспособной альтернативой сегодня выступает длительная рассрочка от девелоперов, позволяющая "зайти" в проект без тяжелого груза процентов. Часто банки выносят отказ в ипотеке из-за скрытых долговых нагрузок, что дополнительно стимулирует интерес к прямым программам от застройщиков.

Трансформация рынка привела к популярности схем трейд-ин, когда имеющееся жилье становится фундаментом для покупки нового. Анна Маркина объясняет, что такая модель позволяет избежать срочной продажи недвижимости по заниженной цене: клиент переезжает в новостройку, и только после этого застройщик реализует старую площадь.

Однако девелоперы предупреждают, что ждать обвала цен не стоит из-за высокой себестоимости материалов и работ. Например, представитель "Девелопмент-Юг" Магамет Чамоков подчеркнул, что даже при охлаждении спроса путь к доступной ипотеке остается волатильным, а застройщики удерживают прайс на фоне стабильного интереса к инфраструктурным объектам.

"Рассрочка на 2-3 года действительно стала инструментом выживания для рынка, но важно помнить о рисках: финансовая дисциплина здесь должна быть жестче, чем при ипотеке, так как платежи в 70-100 тысяч рублей могут стать непосильными при форс-мажорах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Статистика начала 2026 года подтверждает кризис доступности: объем продаж в Екатеринбурге упал со 139 тысяч кв. м в январе до 80 тысяч в феврале. На это повлияли консервативные подходы банков к оценке заемщиков и корректировка семейных программ.

В такой ситуации покупатели все чаще выбирают "новую вторичку" в недавно сданных домах, что позволяет минимизировать риски, ведь иногда покупка квартиры в новом доме может обернуться эксплуатационными проблемами в будущем. Текущий тренд — прагматизм и использование комбинированных схем оплаты вместо классического кредитования.

Ответы на популярные вопросы о покупке жилья в 2026 году

Реально ли накопить на квартиру в Свердловской области самостоятельно?

С учетом текущей инфляции и роста цен на недвижимость (до 40% за два года), накопление без внешних инструментов практически невозможно, так как цены на квадратный метр растут быстрее, чем проценты по вкладам.

Чем рассрочка лучше ипотеки в текущих условиях?

Рассрочка от застройщика не предполагает такой огромной переплаты по процентам, как рыночная ипотека со ставкой ЦБ, и зачастую имеет более гибкие требования к подтверждению дохода покупателя.

В чем главный риск схемы трейд-ин?

Основным минусом является дисконт при оценке старой квартиры: застройщик может оценить объект ниже рыночной стоимости в обмен на удобство и скорость проведения сделки.

Стоит ли ждать снижения цен на новостройки в ближайшее время?

Эксперты не видят предпосылок для падения цен из-за высокой себестоимости строительства и сокращения объемов предложения новых проектов на рынке.

