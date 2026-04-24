Цифровой риелтор: какую пользу приносит ИИ при покупке жилья и где алгоритмы могут обмануть

Недвижимость

Искусственный интеллект уже может быть полезен при первичном подборе квартиры, анализе района и работе с договорами, но пока не способен заменить юриста или опытного специалиста по недвижимости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Диалог человека и робота
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Барсуков отметил, что сейчас искусственный интеллект можно использовать только как вспомогательный инструмент при покупке квартиры. Он способен ответить на простые вопросы, но при проверке юридической истории квартиры нейросеть пока не видит многих деталей, на которые обратил бы внимание специалист.

"Я пока не вижу моментов, в которых искусственный интеллект можно было бы полноценно использовать для покупки квартиры. Теоретически ему можно задавать вопросы об удачной или неудачной серии дома, о том, насколько планировочное решение подходит конкретному человеку. Но когда загружаешь документы и спрашиваешь, можно ли приобретать объект с такой историей, он отвечает только на самые простые вещи. Хитрости и нюансы, на которые обращает внимание юрист, нейросеть не замечает", — сказал он.

Эксперт пояснил, что ограниченную пользу ИИ может дать при анализе планировок и инфраструктуры вокруг дома. Для проверки перепланировок ему нужны очень точные данные и размеры, иначе выводы могут быть ненадежными. В договорах нейросеть иногда предлагает дополнительные формулировки, но не всегда понимает, нужны ли они именно в конкретной ситуации.

"Некую помощь искусственный интеллект может оказать. Можно спросить, комфортная или некомфортная планировка, удачное или неудачное решение, что находится вокруг дома — школы, детские сады и другие объекты. При договорах можно попросить подсказать, есть ли смысл что-то дополнить. Но он может предложить пункты, которые не противоречат закону, но не совсем нужны, и при этом не добавить то, что важно именно в вашей ситуации", — отметил специалист.

В будущем, по словам Барсукова, более серьезное внедрение ИИ на рынке недвижимости возможно, особенно в компаниях с большими массивами данных. Банки, страховые компании и крупные базы объектов смогут обучать модели под конкретные задачи — например, для первичного анализа документов, оценки заемщика или отбора вариантов.

"В искусственном интеллекте точно хорошо то, что он умеет анализировать массивы данных. Это позволяет быстро обрабатывать большое количество документов и использовать ее при первичном отсеве объектов, которые однозначно не подходят. Банки уже применяют такие решения, например, при анализе портрета заемщика. Можно будет обучать модели для анализа цен, потому что сейчас автоматическая помощь в оценке недвижимости часто не соответствует тому, что есть на рынке", — пояснил он.

Еще одним перспективным сценарием риелтор назвал подбор квартир без ручной настройки множества фильтров. Покупатель сможет описать свои требования, а система будет предлагать варианты и уточнять выдачу по мере отсечения неподходящих объектов. Однако заменить работу юристов и специалистов, которые оценивают сложные риски сделки, искусственный интеллект в ближайшее время не сможет.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
