Пристроил балкон — потерял деньги: скрытые последствия для владельцев жилья

Недвижимость

Легальная пристройка балкона к жилому помещению на первом этаже сегодня фактически невозможна из-за бескомпромиссных требований законодательства и технических регламентов.

Фото: Pravda.Ru by Кузнецова Анастасия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любые фасадные изменения юридически трактуются как полноценная реконструкция здания, что подразумевает создание сложного инженерного проекта с учетом несущей способности фундамента и стен. Несмотря на то что в советской архитектуре существовала своя логика отсутствия балконов на первых этажах, современное право не предусматривает упрощенных процедур для таких новостроев.

Юрист Константин Крохин в интервью MoneyTimes пояснил, что проект реконструкции обязан пройти государственную экспертизу и получить одобрение органов строительного надзора. Однако критическим препятствием становится необходимость получения согласия абсолютно всех владельцев квартир в доме, что в реальной практике сводит шансы на успех к нулю.

"Согласие ста процентов собственников, это самое сложное. Я ни разу не видел, чтобы сто процентов собственников достигли консенсуса по какому-то вопросу. Это невозможно", — подчеркивает Крохин.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, все существующие объекты подобного типа чаще всего оказываются незаконным самостроем.

"Самовольное возведение фундамента и стен нарушает целостность придомового участка и может привести к деформации общедомовых коммуникаций, что неизбежно влечет судебные иски об обязании снести конструкцию за счет владельца", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Для тех, кто хочет улучшить имеющееся пространство легально, более эффективным решением будет качественное остекление или грамотное расхламление. Вместо рискованных пристроек эксперты рекомендуют использовать современные системы хранения, позволяющие превратить захламленную лоджию в комфортную зону отдыха.

Крохин заявляет, что за годы профессиональной деятельности он не встречал ни одного случая, когда подобная реконструкция на первом этаже была бы доведена до конца с соблюдением всех правовых норм.

Ответы на популярные вопросы о пристройке балконов

Можно ли узаконить уже построенный балкон на первом этаже?

Сделать это крайне сложно, так как суд потребует стопроцентного согласия собственников дома и подтверждения безопасности конструкции, что в условиях готового самостроя почти неосуществимо.

Почему требуется согласие именно всех жильцов дома?

Земля под домом и внешние стены являются общим имуществом, поэтому любое их использование одним владельцем уменьшает права остальных, что по закону требует единогласного одобрения.

Какое наказание грозит за незаконную пристройку?

Собственнику выпишут административный штраф и через суд обяжут демонтировать конструкцию, вернув фасаду первоначальный вид за собственный счет.

Влияет ли наличие пристройки на продажу квартиры?

Продать такую недвижимость через ипотеку невозможно, поскольку банки и Росреестр не пропустят сделку с незаконной перепланировкой и изменением границ капитального строения.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
