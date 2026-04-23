Жилье на Невском становится роскошью: минимум 9,5 млн и выбор тает на глазах

Недвижимость

Дефицит предложений на вторичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга продолжает усиливаться, особенно в его историческом ядре. К весне 2026 года выбор объектов на Невском проспекте заметно сократился, отражая общую тенденцию вымывания ликвидных лотов из центральной локации.

Невский проспект в Центральном районе Санкт-Петербурга
Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Невский проспект в Центральном районе Санкт-Петербурга

Эксперты отмечают, что текущая ситуация продиктована высокой концентрацией старого фонда и отсутствием новых площадок для строительства, из-за чего исторический центр Петербурга меняет облик крайне медленно.

Согласно актуальным данным на апрель 2026 года, потенциальным покупателям на Невском проспекте доступно всего 63 квартиры, сообщает издание rosbalt.ru. Для сравнения, осенью 2024 года в экспозиции находилось 80 объектов, а к маю 2025 года их количество упало до 69. Основную массу предложений составляют многокомнатные лоты, в то время как компактное жилье становится настоящей редкостью.

Тем, кто ищет более бюджетные альтернативы, стоит учитывать, что самая дешевая студия на первичном рынке обычно предлагается в спальных районах с иным уровнем инфраструктуры.

Ценовой диапазон на главной улице города варьируется от 9,5 млн до 135 млн рублей. Самым доступным вариантом оказалась "однушка" площадью 25,5 кв. м в здании конца XIX века. На другом полюсе рынка находится резиденция площадью почти 164 кв. м, включающая четыре комнаты.

Несмотря на престиж локации, старый фонд несет в себе риски: например, в прошлых сезонах многие петербуржцы жаловались, что из-за системных проблем у Беглова крыша протекла в буквальном смысле, затронув квартиры на верхних этажах старинных домов.

"Покупка самого дешевого жилья на Невском всегда сопряжена с компромиссами: за 9,5 миллионов вы получаете престижный адрес, но зачастую сталкиваетесь с изношенными коммуникациями и специфическими планировками дореволюционных зданий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости на Невском проспекте

Сколько стоит самая дешевая квартира на Невском проспекте в 2026 году?

Минимальный бюджет покупки на текущий момент составляет 9,5 млн рублей за однокомнатную квартиру площадью 25,5 квадратных метра в доме конца XIX века.

Какова максимальная стоимость жилья в этой локации?

Самый дорогой лот на Невском проспекте оценивается в 135 млн рублей — это просторная четырехкомнатная квартира площадью 163,8 кв. м.

Почему на главной улице Петербурга сокращается количество квартир в продаже?

Это связано с ограниченностью исторического фонда, отсутствием нового строительства и высокой концентрацией коммунальных квартир, которые сложно и долго расселять.

Какие типы квартир преобладают на рынке Невского проспекта?

Большую часть предложения составляют многокомнатные квартиры (от трех комнат и более), тогда как малогабаритные объекты встречаются крайне редко.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
