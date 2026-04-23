Эффект дымохода: как обычная бутылка помогает разжечь идеальный огонь для шашлыка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недвижимость

Подготовка углей для мангала часто превращается в затянутый процесс, требующий использования химических жидкостей или постоянного механического нагнетания воздуха. Однако опытные любители загородного отдыха используют метод «бутылки» — физический прием, основанный на термодинамике, который позволяет разжечь пламя за считанные минуты без лишних усилий.

Фото: unsplash.com by Aleksei Malenchik is licensed under Free to use under the Unsplash License
Механика «колодца»: почему это работает

В основе метода лежит принцип создания естественной вертикальной тяги. Когда угли плотно обкладываются вокруг цилиндрического объекта (бутылки), внутри формируется полая шахта. После извлечения формы и поджигания горючего материала в основании, разогретый воздух стремится вверх, создавая эффект дымохода.

"Такой способ организации пространства внутри мангала максимально напоминает работу промышленного стартера для углей. Кислород активно поступает к нижним слоям, что критически важно для стабильного горения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

При обычном насыпании углей горой доступ воздуха к центру затруднен, из-за чего приходится использовать фен или инженерные системы принудительного обдува. Метод вертикальной шахты позволяет избежать задымления и исключает необходимость в едких составах для розжига.

Пошаговая инструкция розжига

Для реализации трюка потребуется обычная стеклянная или пластиковая бутылка. Ее наполнение не имеет значения — она выполняет роль временного опалубочного элемента. Этот алгоритм эффективен как для классического древесного угля, так и для брикетов.

Этап Действие
Установка Разместить бутылку вертикально в центре чаши мангала.
Формовка Обложить форму углем, формируя плотное кольцо-"вулкан".
Инициация Извлечь бутылку, заполнить шахту бумагой и поджечь.

Главное — сохранить целостность внутреннего канала при вынимании формы. Через 5–7 минут жар станет равномерным.

"Использование подручных средств для улучшения конвекции — старая школа. Это экономит время и избавляет от запаха химии при готовке пищи", — отметил специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Безопасность и нюансы процесса

Несмотря на простоту, важно учитывать качество материалов. Если изделия из угля или дрова слишком влажные, даже идеальная шахта не обеспечит быстрого прогрева. В таких случаях стоит заранее подготовить сухие щепки для «сердцевины» колодца.

При использовании пластиковой тары будьте осторожны: ее нужно вынимать до того, как огонь коснется стенок, чтобы избежать плавления полимера на угли. 

"Любая манипуляция с открытым огнем требует внимания. Главное преимущество бутылочного метода — отсутствие резких вспышек пламени, характерных для жидких разжигателей", — объяснил специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Этот способ незаменим, когда важно сохранить чистоту вкуса блюда. Часто интенсивные средства розжига оставляют неприятный привкус на мясе, тогда как естественная тяга гарантирует экологичность процесса. Инвестиция времени в правильную укладку окупается отсутствием копоти.

Ответы на популярные вопросы о мангалах

Можно ли использовать стеклянную бутылку вместо пластиковой?

Да, стекло даже предпочтительнее, так как оно более инертно. Риск того, что оно лопнет, минимален, если вы вынимаете его сразу после формирования горки углей.

Как долго прогорают угли при таком способе?

Скорость розжига увеличивается в 2 раза, но на общее время активного жара это не влияет. Вы просто быстрее достигаете рабочей температуры.

Нужно ли махать опахалом?

В первые 5 минут это не требуется — тяга внутри «колодца» сделает всё сама. Опахало может понадобиться только после распределения углей по дну мангала.

Экспертная проверка: инженер-строитель Алексей Тихонов, специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.