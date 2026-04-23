Путь к доступной ипотеке: когда завершится период высоких ставок на российском рынке

Российский рынок недвижимости готовится к постепенному смягчению финансовых условий, что может привести к снижению стоимости заемных средств для населения. По прогнозам экспертов, к 2026 году минимальные ставки по рыночной ипотеке на первичном жилье могут опуститься до 15% годовых, а на вторичном — до 17%. Такая динамика станет возможной благодаря ожидаемому циклу снижения ключевой ставки Центрального банка до уровня 13-14%, что вернет определенный интерес к сделкам с жильем.

семейная ипотека

Инвестор и генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов в интервью подчеркнул, что возвращение к привычным параметрам доступности кредитов в ближайшее время маловероятно. Как сообщает Газета. Ru, даже при реализации оптимистичного сценария ставки не упадут ниже 11-12%, поэтому инвестиции в недвижимость сейчас требуют предельной осторожности.

"Минимальные ставки по ипотеке в 2026 году, по базовому сценарию, могут снизиться до 15% годовых на первичном рынке и до 17% на вторичном, что обусловлено прогнозируемым снижением ставки до 13-14%. При оптимистичном сценарии возможно снижение ставок по ипотеке до 11-12%, однако возвращение к комфортным 10-12% маловероятно. На мой взгляд, брать ипотеку сейчас стоит только при наличии срочной потребности в жилье или выгодных индивидуальных условиях, потому что ставки еще будут уменьшаться", — отметил Виноградов.

Текущая ситуация на рынке характеризуется высокими заградительными барьерами: средневзвешенные показатели по ипотечным продуктам без господдержки варьируются от 19,5% до 20,6%. Стоит учитывать, что долговая нагрузка часто становится причиной того, что банк отказывает в ипотеке из-за не закрытых вовремя лимитов по кредитным картам. На этом фоне Центр стратегических разработок фиксирует стагнацию спроса, ожидая дальнейших шагов регулятора, который уже начал движение в сторону смягчения политики, снизив ключевую ставку до 15% в марте текущего года.

"При планировании покупки жилья в ипотеку крайне важно учитывать не только проценты, но и психологический комфорт всех членов семьи, включая домашних питомцев, для которых переезд — это всегда серьезный стресс", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответа на популярные вопросы о прогнозах по ипотеке

Когда ипотечные ставки станут доступными?

Согласно экспертным прогнозам, заметное снижение рыночных ставок до уровня 15% ожидается не ранее 2026 года при условии стабильного замедления инфляции.

Стоит ли оформлять ипотечный кредит прямо сейчас?

Специалисты рекомендуют входить в сделку только при острой необходимости или наличии эксклюзивных предложений от застройщиков, так как в будущем условия кредитования улучшатся.

Какова сейчас средняя ставка на вторичном рынке?

На данный момент средневзвешенные ставки для готового жилья находятся в диапазоне 19,8-20,5%, что делает обслуживание долга крайне дорогим для заемщика.

Как ключевая ставка влияет на ипотеку?

Ипотечные проценты напрямую зависят от стоимости денег для банков: чем ниже ключевая ставка ЦБ, тем дешевле становятся жилищные займы для граждан.

