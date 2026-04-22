Родители перегружают детскую из лучших побуждений: потом ребенок хуже спит и быстрее устает

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Избыток ярких деталей, техники и визуального шума в доме может перегружать нервную систему маленького ребенка, нарушать его сон и мешать спокойному восстановлению, даже если взрослым пространство кажется удобным и продуманным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера, интерьерный психолог Ирина Макарова.

Детская комната
Фото: unsplash.com by Bastien Jaillot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Детская комната

Макарова объяснила, что интерьер для семьи с маленьким ребенком стоит продумывать не только ради бытового удобства взрослых. По ее словам, важно заранее создать такую среду, которая поможет ребенку спокойно отдыхать, легче засыпать и не будет перегружать его в течение дня. Именно поэтому пространство должно работать не только на функциональность, но и на общее ощущение спокойствия.

"Пространство не должно быть просто функциональным, оно должно быть бережным к нервной системе маленького человека. Чем меньше мелких деталей, хаоса, лишних предметов, пестроты, навязчивого декора и агрессивных цветовых акцентов, тем проще ребенку отдыхать, переключаться и восстанавливаться. Мы, как взрослые, не всегда осознаем, насколько обилие цветов, фактур и текстур может перенапрягать детскую нервную систему", — отметила она.

Отдельное внимание специалист посоветовала уделить зоне сна. В этой части комнаты не должно быть ничего, что возбуждает ребенка к вечеру и мешает ему спокойно засыпать. Речь идет не только о свете, но и об общей атмосфере, которая должна ассоциироваться с отдыхом, а не с постоянной стимуляцией.

"Для детского сна рекомендации крайне простые: спокойная обстановка, приглушенный свет к вечеру, тишина или мягкий фоновый белый шум, без резких раздражителей. Естественно, в спальне не должно быть экранов, а сама комната должна быть темной и без всего яркого и мерцающего. Именно это помогает поддерживать нормальную выработку мелатонина и улучшает качество засыпания ребенка", — подчеркнула Макарова.

Макарова также посоветовала не перегружать детскую комнату техникой, даже если такие решения кажутся удобными для взрослых. По ее словам, в этом пространстве важнее сохранить спокойную и предсказуемую обстановку, которая помогает ребенку отдыхать, а не дает лишнюю нагрузку. Избыток устройств в такой комнате может нарушить ощущение покоя.

"В детской комнате не стоит ставить все подряд ради удобства взрослых. Лишние экраны, постоянно работающая техника и устройства, которые дают дополнительный свет, звук или движение, часто создают лишнюю стимуляцию. Взрослые могут этого не замечать, а маленький ребенок будет это чувствовать. И потом может казаться, что причина его беспокойства, капризности или перевозбуждения в чем-то другом, хотя на самом деле пространство просто оказалось перегруженным", — указала она.

Макарова добавила, что при оформлении детской важно вовремя отказаться от всего лишнего и не пытаться решать каждую задачу с помощью новых предметов и устройств. По ее словам, грамотно организованное пространство должно снижать нагрузку на ребенка, а не делать обстановку сложнее.

"Ребенку нужна не идеально упакованная комната, а среда, в которой для него безопасно, где все предсказуемо, где есть возможность контакта со взрослым, где можно двигаться, играть и исследовать мир. Хороший интерьер для семьи с маленьким ребенком — это не интерьер, где предусмотрели как можно больше, а интерьер, где убрали все лишнее. Спокойные цвета, чистая визуальная среда, безопасная организация пространства, минимум гаджетов и экранов в зоне сна — это и есть грамотный подход", — заключила она.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
