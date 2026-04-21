Брокер Ирина Асоулюк: наличие неиспользуемых кредитных карт мешает ипотечному кредитованию

Наличие неиспользуемых кредитных карт способно стать фатальным препятствием при оформлении жилищного займа, трансформируясь в глазах банка в избыточную финансовую нагрузку. Ипотечный брокер Ирина Асоулюк подчеркивает, что потенциальные заемщики нередко лишаются одобрения, имея безупречную кредитную историю и стабильный заработок. Основная проблема кроется в формально открытых лимитах, которые финансовые организации классифицируют как потенциальные расходы клиента.

ипотека

Алгоритмы оценки платежеспособности учитывают не фактические траты, а максимально возможный объем долговых обязательств по всем активным счетам. Банк рассматривает каждую карту как уже выданный кредит, резервируя часть дохода заемщика на их обслуживание, даже если пластик годами лежит нетронутым в кошельке. В условиях, когда наблюдается элитарная ипотека и предельная жесткость скоринга, такие "спящие" обязательства резко снижают доступный лимит займа.

Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, предварительное согласие банка не гарантирует успешный выход на сделку, так как кредитор может инициировать повторную проверку перед подписанием договора. Любые изменения в портфеле обязательств, включая безобидные на первый взгляд рассрочки на бытовую технику, часто становятся триггером для отказа.

Ирина Асоулюк акцентирует внимание на том, что финансовое поведение клиента контролируется вплоть до момента выдачи средств, исключая новые долговые авантюры.

"Лишние кредитные лимиты — это скрытый риск. Перед подачей заявки на ипотеку необходимо не просто перестать пользоваться картами, а официально закрыть счета и получить справки об отсутствии задолженности, так как обновление данных в Бюро кредитных историй занимает время", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Серьезным риском также может стать выход из ипотеки в будущем, если текущая долговая нагрузка не позволит рефинансировать кредит или комфортно его обслуживать.

Эксперты рекомендуют проводить полную ревизию своих финансов, закрывая все ненужные счета минимум за месяц до обращения за крупным займом. Подобная предусмотрительность критически важна для тех, кто планирует приобретать жилье в ипотеку, становящуюся все более дорогим финансовым инструментом.

Ответы на популярные вопросы об ипотеке и кредитных картах

Почему банк считает карту долгом, если я ей не пользуюсь?

Банковские системы оценки учитывают потенциальный риск: вы можете обналичить весь лимит в любой момент, что мгновенно увеличит ваши ежемесячные обязательства.

Нужно ли закрывать карту перед ипотекой или достаточно нулевого баланса?

Необходимо именно закрытие банковского счета, так как просто нулевой баланс оставляет кредитный лимит активным в вашей кредитной истории.

Влияет ли рассрочка на одобрение ипотечного кредита?

Да, любая рассрочка юридически является потребительским кредитом и напрямую увеличивает показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

Как долго обновляется информация в кредитной истории после закрытия карты?

Процесс обычно занимает от нескольких дней до двух недель, поэтому проводить чистку портфеля стоит заранее до визита в банк.

