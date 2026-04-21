Энергетическое оружие в руках России: какова цена решения прекратить поставки в Европу
Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически
Герасимов опроверг данные ВСУ о широком контрнаступлении в Днепропетровской области
Градус падает: в Свердловской области радикально сокращают часы торговли спиртным
Тихоокеанская грелка: когда гигантский пузырь тепла выйдет на поверхность
Природа под замком: почему жители Карелии не могут попасть в родные заповедники
Власти Дзержинска готовят план восстановления берега Оки после паводка
Врожденный эквалайзер: почему наш мозг настроен на музыку еще до рождения
Бочка для полива подставляет дачников: комары несут не только зуд, но и опасные сюрпризы

Квартира выжмет из покупателей максимум: эти решения добавляют до 15 процентов к цене

Недвижимость

Профильная модернизация жилого пространства способна увеличить рыночную стоимость объекта на 10-15%. По мнению экспертов, наиболее ликвидными решениями признаются легальная перепланировка с созданием объединенной зоны столовой, интеграция многоуровневых сценариев освещения и монтаж скрытых систем хранения до потолка. Такие вложения не только повышают комфорт, но и окупаются при реализации недвижимости, создавая ощущение премиального сегмента даже в типовой застройке.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Инженер-строитель Сергей Мельников в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" подчеркнул, что покупатели отдают предпочтение объектам с открытой архитектурой. Согласно его наблюдениям, демонтаж лишних перегородок для создания кухни-гостиной визуально расширяет площадь, позволяя продать квартиру на 10% дороже аналогов. Специалист акцентировал внимание на том, что любая перепланировка должна быть узаконена, так как самовольный перенос коммуникаций или снос стен может стать критическим барьером при совершении сделки.

Качественная организация пространства также включает в себя отказ от стандартного освещения. Инженер Мельников пояснил, что одинокая люстра в центре комнаты устарела.

"Трековые системы, отдельный свет над рабочей зоной кухни, мягкая подсветка в гостиной и у изголовья кровати стоят относительно недорого, но по ощущениям делают квартиру на класс выше", — отметил специалист.

Грамотный свет в сочетании со встроенными шкафами формирует образ продуманного жилья, за которое люди готовы переплачивать.

"Функциональность сегодня стоит дороже декоративности. Инвестиции в качественный свет и системы хранения — это базис, который делает интерьер вневременным и ликвидным на сложном рынке недвижимости", — рассказала в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Мельников отметил, что избыточная роскошь вроде золотой фурнитуры или дорогостоящей плитки редко возвращается в виде прибыли. Напротив, рациональные системы хранения позволяют будущим владельцам избежать хаоса, что является весомым аргументом при выборе. Продавец, предложивший готовое решение вопроса "куда деть вещи", всегда будет в выигрыше перед конкурентами с хаотично расставленной мебелью.

Ответы на популярные вопросы о повышении стоимости квартиры

На сколько реально поднять цену за счет ремонта?

Грамотное обновление интерьера, сфокусированное на функциональности, добавляет к рыночной стоимости в среднем от 10% до 15%.

Какие системы хранения считаются самыми выгодными?

Наибольший интерес у покупателей вызывают полноценные гардеробные комнаты и встроенные шкафы-купе, выполненные во всю высоту помещения — от пола до потолка.

Можно ли объединять кухню и комнату без разрешения?

Нет, это незаконно. Любые изменения конфигурации стен должны быть согласованы в БТИ, иначе при продаже объекта возникнут серьезные юридические сложности.

Почему точечное освещение лучше одной люстры?

Многоуровневый свет позволяет зонировать пространство, создавать уютную атмосферу и визуально увеличивать высоту потолков, что повышает статусность жилья.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Красота и стиль
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Последние материалы
Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически
Золотой стандарт доступности жилья: почему экономисты настаивают на барьере в 12%
Герасимов опроверг данные ВСУ о широком контрнаступлении в Днепропетровской области
Вместо грубых курток — облако нежности: секрет самого комфортного образа этой весны
Градус падает: в Свердловской области радикально сокращают часы торговли спиртным
Сезонный спрос и нефтяные доходы: что готовит лето для курса доллара, евро и юаня
Нетаньяху ждёт неприятный сюрприз в Венгрии: его арестуют, если он посетит страну
В Европе подсчитывают убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке
Тихоокеанская грелка: когда гигантский пузырь тепла выйдет на поверхность
Сутулость разрушает продуктивность: скрытая причина боли и усталости на работе
