Квартира выжмет из покупателей максимум: эти решения добавляют до 15 процентов к цене

Профильная модернизация жилого пространства способна увеличить рыночную стоимость объекта на 10-15%. По мнению экспертов, наиболее ликвидными решениями признаются легальная перепланировка с созданием объединенной зоны столовой, интеграция многоуровневых сценариев освещения и монтаж скрытых систем хранения до потолка. Такие вложения не только повышают комфорт, но и окупаются при реализации недвижимости, создавая ощущение премиального сегмента даже в типовой застройке.

Инженер-строитель Сергей Мельников в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" подчеркнул, что покупатели отдают предпочтение объектам с открытой архитектурой. Согласно его наблюдениям, демонтаж лишних перегородок для создания кухни-гостиной визуально расширяет площадь, позволяя продать квартиру на 10% дороже аналогов. Специалист акцентировал внимание на том, что любая перепланировка должна быть узаконена, так как самовольный перенос коммуникаций или снос стен может стать критическим барьером при совершении сделки.

Качественная организация пространства также включает в себя отказ от стандартного освещения. Инженер Мельников пояснил, что одинокая люстра в центре комнаты устарела.

"Трековые системы, отдельный свет над рабочей зоной кухни, мягкая подсветка в гостиной и у изголовья кровати стоят относительно недорого, но по ощущениям делают квартиру на класс выше", — отметил специалист.

Грамотный свет в сочетании со встроенными шкафами формирует образ продуманного жилья, за которое люди готовы переплачивать.

"Функциональность сегодня стоит дороже декоративности. Инвестиции в качественный свет и системы хранения — это базис, который делает интерьер вневременным и ликвидным на сложном рынке недвижимости", — рассказала в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Мельников отметил, что избыточная роскошь вроде золотой фурнитуры или дорогостоящей плитки редко возвращается в виде прибыли. Напротив, рациональные системы хранения позволяют будущим владельцам избежать хаоса, что является весомым аргументом при выборе. Продавец, предложивший готовое решение вопроса "куда деть вещи", всегда будет в выигрыше перед конкурентами с хаотично расставленной мебелью.

Ответы на популярные вопросы о повышении стоимости квартиры

На сколько реально поднять цену за счет ремонта?

Грамотное обновление интерьера, сфокусированное на функциональности, добавляет к рыночной стоимости в среднем от 10% до 15%.

Какие системы хранения считаются самыми выгодными?

Наибольший интерес у покупателей вызывают полноценные гардеробные комнаты и встроенные шкафы-купе, выполненные во всю высоту помещения — от пола до потолка.

Можно ли объединять кухню и комнату без разрешения?

Нет, это незаконно. Любые изменения конфигурации стен должны быть согласованы в БТИ, иначе при продаже объекта возникнут серьезные юридические сложности.

Почему точечное освещение лучше одной люстры?

Многоуровневый свет позволяет зонировать пространство, создавать уютную атмосферу и визуально увеличивать высоту потолков, что повышает статусность жилья.

