Налоговый капкан для внуков: когда подарок от бабушки обойдется в 13% от цены

Недвижимость

Эпоха "быстрых" манипуляций с квадратными метрами уходит в прошлое. Квартира перестает быть объектом, который можно перекинуть на родственника одним росчерком пера. Государство затягивает гайки: теперь любая попытка вывести имущество из-под удара или передать его безвозмездно проходит через сито тотального контроля. Нотариусы превратились в инквизиторов воли, а налоговая научилась видеть сквозь "роскошные" подарки банальное уклонение от платежей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дарение: почему "бесплатно" больше не значит просто

Сделка дарения больше не формальность. Росреестр и нотариат внедряют протоколы глубокой проверки. Теперь недостаточно просто прийти и заявить о желании отдать жилье. Нотариус обязан пресечь любые попытки давления. Если дарителю больше 70 лет, ментальное здоровье становится юридическим фактором. Без справки от психиатра сделка превращается в "мину", которую легко взорвут недовольные родственники в суде.

"Это бред, что дарение нельзя оспорить. Сегодня суды массово отменяют сделки, совершенные за месяц до смерти, если они нарушают права наследников на обязательную долю", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Забытое согласие супруга — еще один капкан. Даже если квартира оформлена на мужа, она остается общим ресурсом. Без нотариального "да" от жены дарственная превращается в обычную туалетную бумагу. Налоговая служба тем временем начала охоту на притворные сделки. Если под видом подарка скрывается продажа ипотечной квартиры, ФНС доначислит 13% НДФЛ от рыночной цены и выпишет штраф.

Параметр контроля Как было раньше Как стало сейчас
Проверка вменяемости На глаз нотариуса Запрос медицинских справок
Поиск наследников Со слов заявителя Прямой доступ к ЗАГС и ЕГРН

Наследование под микроскопом нейросетей и баз данных

Цифровой след делает невозможным сокрытие наследников. Раньше можно было "забыть" про внебрачного сына или нетрудоспособную сестру. Сейчас нотариус видит семейное древо в один клик. Система "Аршин" и реестры ЕГРН связаны воедино. Ошибки в буквах фамилии больше не "прокатывают" — дело замораживают до полного исправления, что может занять месяцы.

"При оформлении наследства мы часто сталкиваемся с тем, что люди не учитывают юридический капкан в виде обязательных долей. Нельзя просто вычеркнуть инвалида или пенсионера из завещания", — объяснил риэлтор Кирилл Фёдоров.

Важно помнить про риски при покупке земельного участка или дома, который перешел по наследству недавно. Если собственник умер, а наследники не закрепили доли через брачный договор при жизни, суды могут тянуться годами. Каждое звено сделки проверяется на предмет банкротства дарителя — если он раздарил имущество перед крахом, финансовый управляющий вернет всё в конкурсную массу.

Чек-лист безопасности для владельца недвижимости

Передача активов — это стратегия, а не импульс. Прежде чем подписывать бумаги, нужно оценить налоговый профиль. Помните: дарение неродственнику — это всегда налог. Для близких (дети, родители) налога нет. Но если вы планируете передать жилье внуку, дешевле и надежнее использовать грамотное планирование через завещание, несмотря на отложенный переход прав.

"Люди тратят миллионы на отделку, но экономят на технадзоре и юристе. В итоге получают квартиру с обременением, которую невозможно законно подарить", — отметил инженер Алексей Тихонов.

Если вы столкнулись с необходимостью обновления интерьера перед продажей или дарением, делайте ставку на документы, а не на визуальный лоск. Незаконная перепланировка сегодня выявляется при первой же сверке документов нотариусом. Квартира с "красными линиями" в техпаспорте — неликвид, который невозможно официально подарить без штрафов.

Ответы на популярные вопросы о сделках

Можно ли подарить долю в квартире без согласия других собственников?

Дарить — можно. В отличие от продажи, преимущественное право покупки у других сособственников не возникает. Но если это совместно нажитое имущество супругов — нотариальное согласие мужа/жены обязательно.

Как обезопасить себя, если даритель — пожилой человек?

Получите справку из НД и ПНД в день сделки. Лучше всего — проведите видеофиксацию у нотариуса. Это отсечет 99% попыток оспорить сделку по причине "он не понимал, что делал".

Платит ли внук налог при дарении от бабушки?

Да, по закону внуки не входят в круг близких родственников для целей налогообложения при дарении. Налог 13% платить придется. В этом случае завещание финансово выгоднее.

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, юрист по недвижимости Анна Мороз, архитектор Анастасия Кузнецова
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
