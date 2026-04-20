Ценовой штиль или обвал? Что на самом деле происходит с рынком недвижимости

Ситуация на российском рынке недвижимости, несмотря на зафиксированный рост задолженностей по жилищным займам, сохраняет стабильность. Стратег СберИнвестиций на фондовом рынке Дмитрий Макаров пояснил, что текущая динамика не свидетельствует о начале масштабного кризиса.

Ключи от новой квартиры

Для большинства граждан квартира выступает ключевым жизненным активом, поэтому заемщики прикладывают максимальные усилия для своевременного погашения ипотеки, зачастую жертвуя иными расходами ради сохранения собственности.

"В последние годы статистика по ипотеке действительно ухудшилась: просроченные платежи обновили исторический максимум. Однако в относительном выражении уровень проблемной задолженности все еще остается низким, особенно по сравнению с другими сегментами розничного кредитования. Это объясняется спецификой поведения российских заемщиков. Люди в России обычно очень консервативно относятся к ипотеке и стараются любой ценой сохранить жилье. Ради этого семьи готовы подстраивать личный бюджет, сокращать другие расходы и в приоритетном порядке вносить ежемесячные платежи", — отметил Макаров.

Как сообщает Газета.Ru, по итогам 2025 года объем просрочки достиг диапазона 205-265,6 млрд рублей, что соответствует росту доли проблемных долгов с 0,5% до 1%. Макаров подчеркнул, что ипотечный сегмент исторически демонстрирует более высокую устойчивость, чем беззалоговое потребительское кредитование. В отличие от инвестиций в недвижимость Беларуси, внутренний рынок РФ сейчас проходит этап естественной коррекции после периода перегрева.

"Скорее речь идет о временной коррекции после перегрева, который был вызван льготной ипотекой, быстрым ростом стройки и последующим резким повышением ставок. На этом фоне риски для части заемщиков и девелоперов действительно растут, но вероятность глубокой рецессии на рынке жилья остается ограниченной", — заключил Макаров.

"Фундаментальных причин для обвала цен нет, так как предложение в качественных локациях ограничено, а себестоимость строительства продолжает расти. Даже при высокой ключевой ставке спрос трансформируется, уходя в сегменты, где возможен обмен или использование вторичного капитала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл .

Специалисты рекомендуют тем, кто столкнулся с невозможностью обслуживать заем, вовремя продавать ипотечную недвижимость, чтобы не доводить дело до судебных изъятий. В условиях рыночной трансформации внимание покупателей часто смещается на вторичный сектор, где старый фонд Петербурга или других мегаполисов порой конкурирует с новостройками по уровню инфраструктуры. Текущее охлаждение рынка считается экспертами необходимым процессом для выравнивания баланса спроса и предложения.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему растет просрочка по ипотеке?

Основными факторами стали завершение программ массовой льготной ипотеки и резкое повышение ключевой ставки, что увеличило финансовую нагрузку на новых заемщиков и ограничило возможности рефинансирования.

Грозит ли России ипотечный пузырь?

Большинство аналитиков считают это маловероятным, так как доля просроченных кредитов в общем портфеле остается крайне низкой — около 1%, что значительно меньше показателей в других видах кредитования.

Стоит ли покупать квартиру сейчас?

Решение зависит от личных целей: для улучшения жилищных условий при наличии всей суммы покупка оправдана, однако в инвестиционных целях высокая стоимость заемных средств может существенно снизить доходность.

Как ведут себя цены на недвижимость в период коррекции?

Наблюдается замедление темпов роста цен и увеличение количества спецпредложений от застройщиков. На вторичном рынке покупатели получают больше возможностей для торга с собственниками.

