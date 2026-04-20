Эксперт Константин Апрелев объяснил рост интереса россиян к недвижимости в Беларуси

Интерес российских граждан к рынку недвижимости в Беларуси обусловлен фундаментальными экономическими факторами, а не геополитическими переменами или техническими нюансами.
Эксперты отмечают, что ключевыми стимулами для покупателей выступают высокая инвестиционная привлекательность Минска и значительная разница в стоимости квадратного метра по сравнению с российскими мегаполисами. Даже с учётом того, что в некоторых регионах РФ квартиры не падают в цене, белорусское направление демонстрирует стабильный приток капитала.
Почетный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев в интервью изданию MoneyTimes.Ru опроверг мнение о том, что россияне скупают жилье в соседней республике из-за проблем с качеством интернета.
"Я однозначно не согласен с тем, что из-за того, что в России есть перебои с интернетом, вдруг люди поехали покупать недвижимость в Беларуси. Полнейшая глупость. Арендовать в лучшем случае, если сейчас есть перебои с интернетом, а так какая-то очень надуманная история", — отметил Апрелев.
Эксперт пояснил, что первичную роль играет доступность: жилье в Минске может стоить в два-три раза дешевле, чем в российских миллионниках, а в сравнении с московскими прайсами разрыв достигает пятикратных значений.
Немаловажным аспектом остается валютная доходность от арендного бизнеса, которая в Беларуси показывает устойчивый рост. Апрелев также допустил, что на переориентацию инвесторов мог повлиять кризис в традиционных "нефтяных оазисах", заставивший россиян искать альтернативные площадки для вложений.
При этом при выборе объектов важно учитывать юридическую чистоту сделки, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда вместе с квадратными метрами покупатель получает вечных сожителей, имеющих право пожизненного проживания.
"Белорусский рынок недвижимости сейчас выглядит как 'тихая гавань' для консервативных инвесторов, где понятные правила игры сочетаются с низким порогом входа. Однако стоит помнить, что любая трансграничная сделка требует тщательной проверки налогового резидентства и особенностей местного законодательства, чтобы инвестиция не превратилась в обременение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.
Специалисты подчеркивают, что Минск по численности населения превосходит любой российский город, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, что обеспечивает стабильный спрос на аренду.
В отличие от некоторых депрессивных локаций, где процветает математика пустых городов, белорусская столица сохраняет статус ликвидного актива. По словам Апрелева, доходность в иностранной валюте от сдачи таких объектов остается одним из главных магнитов для частного капитала из России.
Основная причина — ценовой разрыв. Стоимость жилья в Минске в несколько раз ниже, чем в Москве или Петербурге, при сопоставимом уровне инфраструктуры и более высокой потенциальной доходности в валюте.
Эксперты называют эту версию надуманной. Для решения временных технических трудностей используется аренда, тогда как покупка недвижимости — это долгосрочное экономическое решение, основанное на расчете прибыли.
В Беларуси наблюдается устойчивый тренд роста доходности от сдачи жилья в аренду именно в валютном эквиваленте, что защищает вложения от девальвационных рисков.
К основным рискам относятся изменение налогового законодательства, колебания курсов валют и юридические тонкости оформления прав собственности, требующие проверки истории объекта.
