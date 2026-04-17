Топливные баки космоса: как гигантские водородные коконы питали первые галактики
Коварный зверь: почему на Луне огонь игнорирует привычные земные правила игры
Встреча с прошлым: почему перед смертью люди видят ушедших близких и друзей
Конец топливной магии: почему дизель в России перестал экономить деньги
Ловушка для стружки: эксперты раскрыли секрет продления ресурса мотора без затрат
Коктейль из отработки: как мошенники маскируют яд для двигателя под оригинал
100 лет в истории: Гусь-Хрустальный готовится к масштабному юбилею с праздничными мероприятиями
Губернатор Александр Авдеев признал: проект нового моста во Владимире — утопия
Резина на вес золота: эксперты предупредили о риске дефицита качественных шин

Не купите кота в мешке: семь опасных ловушек с землей, которые оставят вас без денег и дачи

Недвижимость

Приобретение земельного участка в 2026 году сопряжено с серьезными юридическими вызовами, требующими от покупателя тщательного аудита документов и личности контрагента. Одной из наиболее опасных угроз остается статус продавца: если владелец обременен крупными задолженностями или находится в процессе банкротства, сделка может быть оспорена в течение трех лет. В такой ситуации покупатель рискует лишиться и прав на надел, и вложенных средств, поскольку финансовая несостоятельность прежнего собственника влечет за собой аннулирование всех операций с имуществом.

частный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
частный дом

Важно учитывать не только чистоту документов, но и физические характеристики объекта, включая наличие скрытых подземных магистралей или несоответствие фактических границ кадастровому плану. Ошибки в межевании часто приводят к затяжным соседским войнам, а отсутствие регистрации существующих построек блокирует возможность газификации и полноценного владения объектом. Кроме того, неправильный вид разрешенного использования (ВРИ) грозит собственнику внушительными штрафами, достигающими 1% от кадастровой стоимости земли, если на участке запущены незаконные, с точки зрения закона, строительные работы.

"При выборе локации критически важно изучить градостроительный план, чтобы не оказаться владельцем участка в охранной зоне, где капитальное строительство запрещено физически. Любое несоответствие заявленных коммуникаций их реальному юридическому статусу превратит проект в финансовую черную дыру", -- подчеркнул в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл.

Проверка обременений, таких как аресты или сервитуты, является обязательным этапом перед подписанием договора, так как эти ограничения переходят к новому владельцу вместе с правом собственности. Как сообщает сайт aif. ru со ссылкой на рекомендации адвоката Татьяны Морозовой, даже отсутствие одной справки в пакете документов должно стать поводом для отказа от сделки. Чтобы минимизировать главные риски при покупке дома и земли, стоит заранее запросить расширенную выписку из ЕГРН и убедиться, что все инженерные сети находятся на балансе эксплуатирующих организаций.

Ответы на популярные вопросы о сделках с землей

Можно ли строить жилой дом на земле любого назначения?

Нет, строительство разрешено только на участках с соответствующим ВРИ, например, для ИЖС или ведения садоводства. Использование земли не по назначению влечет административную ответственность и штрафы.

Как узнать, не является ли продавец потенциальным банкротом?

Необходимо изучить базу данных исполнительных производств ФССП, заглянуть в Единый реестр сведений о банкротстве и проверить наличие активных тяжб на сайтах судов по месту жительства продавца.

Что делать, если границы участка накладываются на соседние?

Необходимо провести процедуру межевания с привлечением кадастрового инженера и подписать акт согласования границ с соседями; в сложных случаях вопрос решается через суд.

Почему опасно покупать участок с незарегистрированной дачей?

Такие объекты считаются самовольными постройками, их невозможно официально застраховать, передать в залог банку для ипотеки или легально подключить к магистральным сетям газоснабжения.

Читайте также

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Туризм
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Последние материалы
Встреча с прошлым: почему перед смертью люди видят ушедших близких и друзей
Гибкая подводка — мина в доме: 3 способа подключить воду и забыть об авариях навсегда
Цена сомнительной экономии: стоит ли менять государственное лечение на выплаты в 2026 году
Всё включено — океан и сафари: новый курорт в Квазулу-Натал меняет представления об отдыхе в ЮАР
Конец топливной магии: почему дизель в России перестал экономить деньги
Невидимый передел неба: почему российские авиакомпании уходят с внутренних маршрутов
Парадоксы найма: эксперт Мурадян объяснил причины отказа работодателей от молодёжи и лиц старше 45 лет
Миф об уборке купе: почему вас не должны просить собирать постельное белье в конце поездки
Ипотека по-новому: как меняются запросы клиентов на фоне ужесточения программ и колебаний ставок
Ловушка для стружки: эксперты раскрыли секрет продления ресурса мотора без затрат
