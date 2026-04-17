Юрист Антон Габович: штрафы за захламление подъездов могут достигать 400 тысяч рублей

Недвижимость

Хранение личных вещей в местах общего пользования многоквартирных домов может обернуться серьезными финансовыми санкциями для владельцев. Жители часто оставляют велосипеды, детские коляски и самокаты в тамбурах, не задумываясь о том, что захламление проходов напрямую нарушает нормы пожарной безопасности.

Захламлённый подъезд
Захламлённый подъезд

В старом жилом фонде, где не предусмотрены современные зоны для инвентаря, такие преграды становятся критическим фактором риска при экстренной эвакуации.

Юрист и адвокат Антон Габович в беседе с корреспондентом издания RostovGazeta пояснил, что специальных штрафов за сам факт нахождения коляски на этаже нет. Однако административная ответственность наступает, если имущество мешает свободному передвижению людей.

В подобных случаях физическим лицам грозит взыскание в размере от 15 тысяч рублей, а для управляющих компаний, которые допускают ненадлежащее содержание жилья, суммы могут достигать 400 тысяч рублей.

Как сообщает RostovGazeta, эксперт подчеркнул, что крайние меры применяются не всегда: если нарушение оперативно устранено и не повлекло ущерба, надзорные органы могут ограничиться предупреждением.

Тем не менее, системное игнорирование жалоб соседей и предписаний УК способно довести дело до судебного разбирательства. 

"Проблема захламления подъездов часто связана с отсутствием инфраструктуры в старых сериях домов, тогда как современные подходы к проектированию позволяют создавать более комфортные дома со специальными местами для хранения. Жильцам необходимо понимать, что каждый сантиметр свободного пространства в коридоре заложен в расчеты пожарных рисков, и их нарушение — это не просто неудобство соседа, а потенциальная угроза жизни", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Важно учитывать, что любые изменения в общих зонах, будь то склад вещей или замена радиаторов без согласования, создают правовые риски для собственника.

"И здесь важно понимать, что если собственники жилья оставляют свое имущество в подъезде, то оно не должно создавать препятствий для прохода другим жильцам на случай эвакуации. Например, при пожаре", — отмечает Габович.

Ответы на популярные вопросы о хранении вещей в подъезде

Можно ли оставлять коляску в подъезде, если она не мешает соседям?

Закон запрещает складирование любых вещей на путях эвакуации, даже если субъективно кажется, что проход свободен. Если инспекция сочтет, что ширина коридора уменьшилась относительно проекта, штрафа не избежать.

Кто именно выписывает штраф за велосипед в тамбуре?

Полномочия по привлечению к ответственности за нарушение противопожарного режима закреплены за сотрудниками МЧС (Госпожнадзор) в ходе проверок или по жалобам жильцов.

Куда жаловаться на соседа, который заставил вещами весь этаж?

Первым шагом должно стать обращение в управляющую компанию или ТСЖ, так как они обязаны следить за порядком в местах общего пользования. Если реакции нет, следует подать заявление в жилищную инспекцию или МЧС.

Может ли УК сама выкинуть оставленные в подъезде вещи?

Управляющая организация не имеет права распоряжаться чужим имуществом напрямую, но она обязана выдать предписание об устранении нарушения и вправе обратиться в суд для принудительного освобождения территории.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
