Риэлтор Ригина Гордеева советует продавать ипотечную недвижимость в 2026 при финансовых трудностях

Владельцам ипотечной недвижимости в 2026 году стоит рассмотреть возможность продажи объекта при возникновении критических финансовых или жизненных обстоятельств. Основным сигналом к действию становится ситуация, когда регулярный банковский платеж превращается в системное бремя, угрожающее устойчивости семейного бюджета и провоцирующее риск попадания в затяжную долговую спираль.

Передача ключей при аренде квартиры
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Специалисты рекомендуют избавляться от обременения и в тех случаях, когда жилье перестало отвечать текущим потребностям или реализация объекта позволяет перейти к более здоровой экономической модели, не подразумевающей простое рефинансирование старых обязательств.

Особое внимание следует уделять показателю долговой нагрузки (ПДН), который Центральный банк использует для оценки банковских рисков. По словам основателя агентства недвижимости "БезФильтров" Ригины Гордеевой, на которую ссылается издание Газета. Ru, тревожной зоной считается ситуация, когда на обслуживание кредитов уходит от 40% до 50% общего дохода семьи.

Это фактически лишает людей финансовой подушки для оплаты медицинских услуг или непредвиденных расходов, превращая владение квартирой в токсичный актив. Если же ПДН превышает 80%, Центробанк относит такие случаи к максимально рискованным сегментам, ограничивая выдачу новых займов.

Процесс продажи ипотечного жилья осложняется существенным ценовым разрывом между сегментами: к концу зимы 2026 года стоимость первичной недвижимости превысила показатели вторичного рынка в среднем на 30,4%. Гордеева подчеркивает, что реализовать объект сейчас можно на рынке с активным, но крайне избирательным спросом.

При планировании сделки ради улучшения жилищных условий важно учитывать, что покупка жилья в новостройке потребует значительной доплаты, которая не всегда оправдана при текущих рыночных ставках.

"Продажа ипотечной квартиры в условиях высокой ставки — это всегда математический вызов, требующий учета не только остатка долга, но и налоговых последствий совместно с затратами на новую сделку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Второй случай — когда квартира перестала соответствовать жизненной задаче. Семья выросла, нужен переезд, другой район, школа, работа, либо объект изначально покупался как промежуточный.

Третий случай — когда продажа позволяет закрыть дорогой долг и выйти в более здоровую финансовую модель, а не просто "переложить проблему" в новый кредит.

"В 2026 году это особенно важно, потому что ставка по рыночной ипотеке остается высокой, хотя банки уже начали понемногу улучшать условия нового кредитования", — отметила Гордеева.

Ответы на популярные вопросы о продаже ипотечного жилья

Можно ли продать квартиру, если ипотека еще не выплачена?

Да, это стандартная процедура, которая проводится с согласия банка-залогодержателя: долг гасится средствами покупателя в процессе сделки.

Какой размер платежа считается критическим для семейного бюджета?

Эксперты считают опасным уровнем 50% от ежемесячного дохода, так как это не оставляет резервов на качественную медицину и форс-мажоры.

Выгодно ли продавать ипотечную вторичку для покупки новостройки в 2026 году?

Это может быть рискованно из-за разрыва цен в 30% между этими рынками, что требует больших личных накоплений для доплаты.

Что делать, если банк отказывает в продаже залогового объекта?

Необходимо вести переговоры о реструктуризации или искать покупателя, готового переоформить ипотеку на себя в том же банке.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
