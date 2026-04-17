Необходимость государственного контроля за обслуживанием лифтов озвучена парламентариями

Техническое состояние подъемных механизмов в российских многоэтажках зависит не столько от даты выпуска оборудования, сколько от регулярности и профессионализма сервисных служб.

Председатель профильного комитета Госдумы Сергей Пахомов подчеркнул, что своевременная диагностика позволяет безопасно эксплуатировать технику даже после нормативного срока службы. Однако на практике именно "молодые" объекты чаще демонстрируют критические сбои из-за системных ошибок в управлении жилым фондом.

Основной пласт аварийных ситуаций фиксируется на лифтах, которые были смонтированы всего пять-восемь лет назад. Пахомов пояснил в эфире Pravda.Ru, что такая тенденция прямо указывает на деградацию сервисного сегмента, где зачастую отсутствуют квалифицированные кадры и база необходимых комплектующих.

Как отмечается на сайте MoneyTimes.Ru, долгое время сфера обслуживания не находилась под жестким государственным надзором, что привело к формальному подходу контролирующих органов.

Для надежной работы системы критически важен доступ обслуживающей организации к оригинальным запчастям и наличие профильных инженеров, разбирающихся в конкретных моделях.

"К сожалению, жильцы часто сталкиваются с ситуацией, когда плата за содержание лифтов взимается в полном объеме, но профилактические работы проводятся лишь на бумаге. Проблема не в электронике, а в квалификации персонала: современные лифты требуют тонкой настройки, а не только смазки петель, что часто игнорируется недобросовестными подрядчиками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Марина Иванова

Сама по себе эксплуатация лифта с продленным ресурсом не несет прямой угрозы, если механизмы ежегодно проходят полноценный технический контроль. На фоне общей тревоги за качество жилья и инфраструктуры, проблема износа лифтового парка требует возвращения реальных рычагов госконтроля.

"В основном мы фиксируем проблемы на лифтах, установленных пять-восемь лет назад, на относительно молодых лифтах. И это как раз говорит об их некачественном обслуживании", — отметил Пахомов.

Ответы на популярные вопросы о состоянии лифтов в России

Почему новые лифты ломаются чаще старых советских моделей?

Основная причина кроется в отсутствии качественного долгосрочного сервиса и дефиците сертифицированных специалистов, способных работать со сложной микропроцессорной электроникой новых моделей.

Опасно ли пользоваться лифтом, срок службы которого официально продлен?

Нет, если оборудование прошло обязательную экспертизу промышленной безопасности и подтвердило свою исправность; возраст техники вторичен по отношению к качеству ее содержания.

Какие ключевые факторы определяют надежность лифта после установки?

Решающее значение имеют три составляющие: наличие у обслуживающей компании собственного склада запчастей, допуск профильных мастеров и жесткий внутренний контроль качества работ.

Как государство планирует решать проблему обслуживания лифтового парка?

Парламентарии предлагают усилить надзорные функции за сервисными организациями, которые в постсоветский период фактически выпали из-под плотной опеки госорганов.

