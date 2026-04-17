Уменьшаем аппетит авто: маленькие хитрости для экономии топлива от эксперта Владимира Покровского
Броня против рыжей чумы: секреты вечного ремонта кузова в обычном гараже
Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы… — писала газета Социалистическое земледелие 17 апреля 1943 года
Болгария меняет не только валюту: евро открывает дверь в новую реальность
Цифровой загон: как алгоритмы нейросетей превращают маневры в квитанции
Лифт работает как часы — но его всё равно остановят: как работает система контроля
Политическая буря в Болгарии набирает обороты: слухи отвлекают от главного разворота страны
Кнопка нажата, но спокойствия нет: что на самом деле гарантирует работающий лифт
Ловушка для бдительности: почему схема Подкидыш до сих пор работает в пробках

Необходимость государственного контроля за обслуживанием лифтов озвучена парламентариями

Техническое состояние подъемных механизмов в российских многоэтажках зависит не столько от даты выпуска оборудования, сколько от регулярности и профессионализма сервисных служб.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Председатель профильного комитета Госдумы Сергей Пахомов подчеркнул, что своевременная диагностика позволяет безопасно эксплуатировать технику даже после нормативного срока службы. Однако на практике именно "молодые" объекты чаще демонстрируют критические сбои из-за системных ошибок в управлении жилым фондом.

Основной пласт аварийных ситуаций фиксируется на лифтах, которые были смонтированы всего пять-восемь лет назад. Пахомов пояснил в эфире Pravda.Ru, что такая тенденция прямо указывает на деградацию сервисного сегмента, где зачастую отсутствуют квалифицированные кадры и база необходимых комплектующих.

Как отмечается на сайте MoneyTimes.Ru, долгое время сфера обслуживания не находилась под жестким государственным надзором, что привело к формальному подходу контролирующих органов.

Для надежной работы системы критически важен доступ обслуживающей организации к оригинальным запчастям и наличие профильных инженеров, разбирающихся в конкретных моделях.

"К сожалению, жильцы часто сталкиваются с ситуацией, когда плата за содержание лифтов взимается в полном объеме, но профилактические работы проводятся лишь на бумаге. Проблема не в электронике, а в квалификации персонала: современные лифты требуют тонкой настройки, а не только смазки петель, что часто игнорируется недобросовестными подрядчиками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Марина Иванова.

Сама по себе эксплуатация лифта с продленным ресурсом не несет прямой угрозы, если механизмы ежегодно проходят полноценный технический контроль. На фоне общей тревоги за качество жилья и инфраструктуры, проблема износа лифтового парка требует возвращения реальных рычагов госконтроля.

"В основном мы фиксируем проблемы на лифтах, установленных пять-восемь лет назад, на относительно молодых лифтах. И это как раз говорит об их некачественном обслуживании", — отметил Пахомов.

Ответы на популярные вопросы о состоянии лифтов в России

Почему новые лифты ломаются чаще старых советских моделей?

Основная причина кроется в отсутствии качественного долгосрочного сервиса и дефиците сертифицированных специалистов, способных работать со сложной микропроцессорной электроникой новых моделей.

Опасно ли пользоваться лифтом, срок службы которого официально продлен?

Нет, если оборудование прошло обязательную экспертизу промышленной безопасности и подтвердило свою исправность; возраст техники вторичен по отношению к качеству ее содержания.

Какие ключевые факторы определяют надежность лифта после установки?

Решающее значение имеют три составляющие: наличие у обслуживающей компании собственного склада запчастей, допуск профильных мастеров и жесткий внутренний контроль качества работ.

Как государство планирует решать проблему обслуживания лифтового парка?

Парламентарии предлагают усилить надзорные функции за сервисными организациями, которые в постсоветский период фактически выпали из-под плотной опеки госорганов.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Бизнес
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Лишение прав за 5 минут: полный гид по самым опасным статьям для водителей в новом сезоне
Глубже только ад: почему в самую мощную шахту России теперь боятся спускать людей
Уменьшаем аппетит авто: маленькие хитрости для экономии топлива от эксперта Владимира Покровского
Когти против хребта: эта птица весом в 5 килограммов с легкостью поднимает в воздух тушу кабана
Саквояж или мягкая подушка? 5 форм клатчей, которые вытеснят привычные шопперы
Вместо капризных сырников: золотистые творожные рулетики с корицей всего за 15 минут
Больше не в тон обуви: новые правила сочетания аксессуаров в весеннем гардеробе
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Зверь размером с собаку держит Африку в страхе: даже львы отступают, когда появляется он
Колизей без фильтров: почему реальная жизнь гладиаторов была далека от красивой картинки из кино
