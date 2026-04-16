Эксперт-проектировщик Вадим Матевосянц рассказал о роли пуфов в организации входной зоны

Интерьерная эстетика часто вступает в конфликт с прагматизмом, превращая функциональные предметы мебели в бесполезные арт-объекты. Как объяснил основатель дизайн-студии Verdiz Вадим Матевосянц, пристенная консоль нередко становится лишь декоративным элементом, который крадет свободные квадратные метры.

Современная гостиная

Эксперт подчеркивает, что изначальное планирование пространства позволяет минимизировать количество "лишних" вещей, однако покупательский импульс часто берет верх над логикой эксплуатации.

Особое внимание специалист уделяет входной зоне, где традиционные пуфы часто не оправдывают своего назначения. Матевосянц признался, что в его практике этот предмет мебели чаще служил подставкой для сумок или ключей, чем местом, где удобно присесть, чтобы завязать шнурки.

Аналогичная ситуация складывается и с узкими столами у стены: они добавляют интерьеру изящества, но лишены реальной пользы, если в конструкции не предусмотрены выдвижные ящики для хранения мелочей. Грамотная организация пространства требует критического взгляда на каждый элемент еще на этапе эскиза.

Вопрос открытых систем хранения вызывает у заказчиков полярные мнения, отмечает NewsInfo.

"Красивые декоративные изделия купили или памятные изделия, можно их разложить красиво, книжечку поставить. Но есть люди, которые не любят стеллажи и просят их не делать, потому что, якобы, пылесборник", — рассказал Матевосянц.

С одной стороны, стеллажи позволяют эффектно расставить литературу и сувениры, создавая уникальную атмосферу, с другой — многие воспринимают их исключительно как поверхности для накопления пыли.

"Лишняя мебель действительно превращает квартиру в склад, но важно помнить, что даже старая мебель из дерева при правильном подходе может стать функциональным акцентом, если избавить её от визуального шума", — объяснила в беседе с Pravda.Ru декоратор интерьеров Полина Савельева.

Ответы на популярные вопросы о выборе мебели

Почему консоль считают бесполезной?

Если модель не оснащена ящиками, она выполняет сугубо декоративную роль, занимая место в проходе без возможности организованного хранения вещей.

Чем заменить пуф в прихожей?

Вместо пуфа можно использовать обувницу с мягким сиденьем или встроенную нишу, что позволит объединить функционал хранения и комфорта.

Как сделать открытый стеллаж менее "пыльным"?

Дизайнеры рекомендуют использовать стеклянные фасады или корзины для мелочей, которые защищают содержимое и упрощают уборку.

Какие предметы мебели чаще всего становятся лишними?

К списку "антитрендов" часто относят громоздкие стенки, отдельно стоящие вешалки-стойки и декоративные журнальные столики, мешающие свободному передвижению.

