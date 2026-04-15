Юрист Александр Толмачев: повышение цены аренды без согласия арендатора является незаконным

Одностороннее изменение условий проживания или внезапное выселение арендатора без веских оснований противоречит российскому законодательству. По словам доктора юридических наук Александра Толмачева, правовой фундамент отношений между владельцем квадратных метров и жильцом закладывается в момент подписания документов.

Передача ключей при аренде квартиры

Если в тексте соглашения отсутствует пункт, позволяющий собственнику повышать стоимость в одностороннем порядке, любые попытки пересмотреть финансовые условия без согласия второй стороны будут нелегитимными.

При наличии действующего договора и добросовестном исполнении обязательств нанимателем, лишить его жилья можно исключительно через судебные инстанции. Владельцу недвижимости придется доказать факт существенных нарушений, чтобы добиться расторжения сделки.

Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Толмачева, ключевым фактором защиты прав является наличие письменной формы сделки, так как при устных договоренностях отстоять свои интересы практически невозможно. Юрист советует всегда фиксировать договор аренды как главный инструмент безопасности.

В ситуациях, когда арендодатель пытается принудить жильца к съезду через резкий скачок цены, закон позволяет требовать компенсацию за экстренный поиск нового объекта и переезд. Обычно такие расходы эквивалентны стоимости проживания за два месяца, либо покрываются за счет удержания ранее внесенного страхового депозита.

Эксперты предупреждают, что игнорирование юридических тонкостей может превратить нанимателя в "вечного сожителя", особенно если в деле замешана временная регистрация, дающая дополнительные рычаги давления перед лицом закона.

"Прежде чем начинать возмущаться и пугаться, надо вначале посмотреть первый свой договор. Есть там такая фраза, что в одностороннем порядке арендодатель имеет право изменить отношения или нет. Если такой фразы нет, в этом случае действует так называемое общее правило, когда никакие изменения в договор не могут быть внесены без обоюдного согласия", — отметил Толмачев.

"Многие собственники забывают, что аренда — это полноценная гражданско-правовая сделка, а квартира на время действия договора перестает быть их "крепостью" в плане неограниченного доступа. Любое необоснованное давление на жильца может обернуться для владельца встречными исками о возмещении материального и морального вреда", -объяснил в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о защите прав арендатора

Может ли хозяин повысить цену, если это не прописано в договоре?

Нет, без специального пункта об одностороннем изменении цены стоимость аренды фиксируется на весь срок действия соглашения и может меняться только по обоюдному согласию сторон.

Что делать, если меня выселяют без предупреждения?

Необходимо ссылаться на условия договора о сроках уведомления (обычно 30 дней) и закон, запрещающий выселение без решения суда, если вы не нарушали правила проживания.

Можно ли вернуть деньги при досрочном расторжении по инициативе владельца?

Да, вы вправе требовать возврата остатка арендной платы за неиспользованные дни и полный возврат гарантийного депозита, если имуществу не нанесен ущерб.

Как защититься, если договора нет?

В отсутствие бумаг доказать свои права крайне сложно, однако в качестве косвенных доказательств в суде могут выступить переписки в мессенджерах и банковские выписки о регулярных переводах средств владельцу.

