Средняя стоимость аренды загородного дома в Ленобласти достигла 10 тысяч рублей в сутки

Рынок краткосрочной аренды загородной недвижимости в Ленинградской области демонстрирует взрывной рост предложения весной 2026 года. В преддверии летнего сезона количество доступных для съема частных домов увеличилось более чем в два раза по сравнению с показателями двухлетней давности. Аналитики зафиксировали в марте наличие около 4,9 тысяч объектов, готовых к заселению туристов и отдыхающих в окрестностях Петербурга.

Несмотря на то, что квартиры массово хлынули на рынок аренды, интерес к частному сектору остается стабильно высоким, что провоцирует подъем ставок. Средняя стоимость суточного проживания в областном доме достигла отметки в 10 тысяч рублей. Как соообщается на сайте издание rosbalt.ru, активное расширение сегмента связано с выходом новых игроков и объектов, ранее не представленных на агрегаторах.

Эксперт Алла Шинкевич отметила, что даже при текущем изобилии вариантов в пик туристической активности на рынке неизбежно возникнет дефицит. По ее словам, наиболее востребованным направлением в регионе традиционно остается

Всеволожский район, в то время как в самом Санкт-Петербурге средний ценник за аренду дома составляет внушительные 92,4 тысячи рублей. Владельцам стоит помнить, что неоформленные дачи попадут под прицел нейросетей, что делает легализацию доходов от краткосрочного найма приоритетной задачей.

"Рост объема предложения в два раза — это сигнал о том, что частные инвесторы окончательно поверили в потенциал внутреннего туризма, однако арендаторам нужно внимательно проверять документы, чтобы не столкнуться с мошенничеством в высокий сезон", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о рынке аренды домов в Ленобласти

Сколько домов доступно для аренды в Ленобласти в 2026 году?

В марте текущего года в Ленинградской области для краткосрочного найма предлагалось около 4,9 тысяч частных домовладений.

Как изменилось количество предложений за последние два года?

Согласно аналитическим данным, объем доступного для аренды загородного жилья за этот период увеличился более чем в два раза.

Какова средняя стоимость аренды дома в сутки?

Весной 2026 года средняя ставка в Ленинградской области зафиксирована на уровне 10 тысяч рублей за одни сутки проживания.

Какой район Ленинградской области пользуется наибольшим спросом?

Лидером по популярности среди арендаторов жилых площадей и загородных объектов остается Всеволожский район.

